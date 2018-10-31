TKKD’de Muhammer Arslantürk dönemi

1968 yılında Deniz Pilot Kaptanlar Derneği adı alında kurulan ve daha sonra Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği adını alan Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği 35. Olağan Genel Kurul Toplantısı Moda Spor Kulübünde gerçekleştirildi.

Dün (30 Ekim 2108) Kadıköy Moda Spor Kulübü'nde gerçekleştirilen Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği 35. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda öncelikle Divan Heyeti belirlendi.

Divan Heyetinin belirlenmesinin ardından İstiklal Marşı okundu ve tüm şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra konuşmalara geçildi konuşmalarda ye seçilecek yönetim kuruluna başarılar dilendi.

Ardından Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği üyeleri yen yönetimi belirlemek için sandık başına gitti. Yapılan seçimde Muhammer Arslantürk Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Daha önce bu görevi Kaptan Saim Oğuzgülgen yürütüyordu.

35 nci Olağan Genel kurul toplantısını gerçekleştiren Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği yönetim kuruluşu isimlerden oluştu:

YÖNETİM KURULU

TKKD Yönetim Kurulu Başkanı: Muhammer Arslantürk

TKKD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: İsmail Hakkı Başoğlu

TKKD Genel Sekreteri: F. Kıraç Yalçın

TKKD Mali Sekreteri: Gürhan Aktürk

Genel Sekreter Yardımcısı: Sedat Perişanoğlu

Mali Sekreter Yardımcısı: Burak Karanlık

Üye : Arif Ozan Köseoğlu

DENETİM KURULU ÜYELERİ

Recep Toprak

Savaş Yeşil

GÖKSEL Onay

HAYSİYET KURULU ÜYELERİ

Nihat Turan

Hüseyin Ener

Tevfik Ali Batuş

Vira Haber