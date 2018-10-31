TKKD’de Muhammer Arslantürk dönemi
Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği 35. Olağan Genel Kurul Toplantısı Moda Spor Kulübünde gerçekleştirildi. TKKD Yeni Yönetim Kurulu Başkanlığına Muhammer Arslantürk seçildi.
1968 yılında Deniz Pilot Kaptanlar Derneği adı alında kurulan ve daha sonra Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği adını alan Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği 35. Olağan Genel Kurul Toplantısı Moda Spor Kulübünde gerçekleştirildi.
Dün (30 Ekim 2108) Kadıköy Moda Spor Kulübü'nde gerçekleştirilen Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği 35. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda öncelikle Divan Heyeti belirlendi.
Divan Heyetinin belirlenmesinin ardından İstiklal Marşı okundu ve tüm şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra konuşmalara geçildi konuşmalarda ye seçilecek yönetim kuruluna başarılar dilendi.
Ardından Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği üyeleri yen yönetimi belirlemek için sandık başına gitti. Yapılan seçimde Muhammer Arslantürk Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Daha önce bu görevi Kaptan Saim Oğuzgülgen yürütüyordu.
35 nci Olağan Genel kurul toplantısını gerçekleştiren Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği yönetim kuruluşu isimlerden oluştu:
YÖNETİM KURULU
TKKD Yönetim Kurulu Başkanı: Muhammer Arslantürk
TKKD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: İsmail Hakkı Başoğlu
TKKD Genel Sekreteri: F. Kıraç Yalçın
TKKD Mali Sekreteri: Gürhan Aktürk
Genel Sekreter Yardımcısı: Sedat Perişanoğlu
Mali Sekreter Yardımcısı: Burak Karanlık
Üye : Arif Ozan Köseoğlu
DENETİM KURULU ÜYELERİ
Recep Toprak
Savaş Yeşil
GÖKSEL Onay
HAYSİYET KURULU ÜYELERİ
Nihat Turan
Hüseyin Ener
Tevfik Ali Batuş
Vira Haber
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