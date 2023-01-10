İstanbul9 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. İşsizlik Rakamları Açıklandı
İşsizlik Rakamları Açıklandı

İşsizlik Rakamları Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılının kasım ayı işsizlik istatistiklerini açıkladı.

A+A-

Türkiye'de işsizlik oranı kasım ayında yüzde 10,2 seviyesinde sabit kaldı. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamada, Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısının 2022 yılı kasım ayında bir önceki aya göre 23 bin kişi artarak 3 milyon 576 bin kişi olduğu belirtildi.

İşsizlik oranı erkeklerde %8,8 iken kadınlarda %12,9 olarak tahmin edildi.

İŞKUR ise aralık ayı istatistik bülteninde Türkiye'de kayıtlı işsiz sayısının 3 milyon 53 bin kişi olduğunu açıklamıştı.

İŞKUR verilere göre kayıtlı işsiz sayısı aylık bazda yüzde 2,5, yıllık bazda ise yüzde 3,7 düşmüştü.

Bu haber toplam 593 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.