İşsizlik Rakamları Açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılının kasım ayı işsizlik istatistiklerini açıkladı.
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Türkiye'de işsizlik oranı kasım ayında yüzde 10,2 seviyesinde sabit kaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamada, Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısının 2022 yılı kasım ayında bir önceki aya göre 23 bin kişi artarak 3 milyon 576 bin kişi olduğu belirtildi.
İşsizlik oranı erkeklerde %8,8 iken kadınlarda %12,9 olarak tahmin edildi.
İŞKUR ise aralık ayı istatistik bülteninde Türkiye'de kayıtlı işsiz sayısının 3 milyon 53 bin kişi olduğunu açıklamıştı.
İŞKUR verilere göre kayıtlı işsiz sayısı aylık bazda yüzde 2,5, yıllık bazda ise yüzde 3,7 düşmüştü.
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Etiketler : İşsizlik Rakamları Açıklandı, tüik, kasım
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