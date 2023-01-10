Muğla'da 35 Göçmen Yakalandı, 18'i Kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında farklı zamanlarda lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 18 düzensiz göçmeni botlara alarak karaya çıkardı. Yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 35 yabancı uyrukluyu da yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.