İklimlendirme Sektörü 2022'yi 6,6 Milyar Dolar İhracatla Kapattı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin 2022 ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 12,9 yükselerek, 254 milyar 210 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Aralıkta iklimlendirme sektörünün dış satımı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 artarak, 587,9 milyon dolar oldu. Sektörün 2022 ihracatı ise 6 milyar 680 milyon dolara ulaştı.

En fazla dış satım Almanya'ya yapıldı

2022'de en fazla ihracat 702 milyon dolar ile Almanya'ya yapıldı. Almanya’yı, 436 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 383 milyon dolar ile İtalya, 312 milyon dolar ile Rusya takip etti. En çok ihracat yapılan diğer ülkeler ise Fransa, Irak, Romanya, İspanya ve Polonya oldu.

2022'de iklimlendirme sektöründe en fazla ihracat yapan il 2 milyar 588 milyon dolar ile İstanbul iken İstanbul'u, 736 milyon dolar ile Manisa, 544 milyon dolar ile İzmir, 543 milyon dolar ile Kocaeli ve 497 milyon dolar ile Bursa takip etti.

İklimlendirme Sanayi İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı (İSİB) Mehmet Hakkı Şanal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iklimlendirme sektörünün 2022'yi bir önceki yıla göre yüzde 7,9 artışla 6 milyar 680 milyon dolarlık ihracat büyüklüğü ile kapattığını, sektörün ihracatının tüm zamanların en yüksek büyüklüğüne ulaştığını ve ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 93,5 olarak gerçekleştiğini söyledi.

Sektörün ısıtma sistem ve elemanları alt sektörü haricinde tüm alt ürün gruplarında ihracatını artırdığını belirten Şanal, "İklimlendirme sektörü, 2022 yılında 2021 yılına göre, soğutma sistem ve elemanları alt sektöründe yüzde 21,5, klima sistem ve elemanlarında yüzde 27,3, tesisat sistem ve elemanlarında yüzde 8,4, havalandırma sistem ve elemanlarında ise yüzde 10, yalıtım malzemelerinde ise yüzde 0,3 ihracat artışı sağladı.

Isıtma sistem ve elemanları alt sektöründe ise yüzde 7,9’luk bir gerileme kaydedildi. 2022 yılında ihracatın en yüksek olduğu ülkeler sırasıyla Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, Rusya ve Fransa oldu. Sektörün kilogram birim fiyatı 2021 yılında 4,63 dolar iken 2022 yılında 5,35 dolara çıktı." diye konuştu.

"Ana hedeflimiz dünya pazarından yüzde 1,5'lik pay almak"

Şanal, Türk İklimlendirme sektörü olarak ana hedeflerinin dünya pazarından yüzde 1,5’luk pay almak olduğunu aktararak, "Bu hedef için var gücümüzle çalışıyoruz. 2022 yılı içerisinde dolar/avro parametre değişkenliğinden dolayı sektörümüz olumsuz etkilendi. Sektörün ithal girdi maliyeti yüzde 60 oranında dolar bazlı yapılırken sektör ihracatımızın yüzde 65’ini avro bazlı yapıyoruz. Bu nedenle İklimlendirme sektörü ihracatının ithalatı karşılama oranı da bu yıl yüzde 93,5 seviyesinde gerçekleşti." değerlendirmesinde bulundu.

"Dünyadan aldığımız pay ise sektör olarak yüzde 1,37 oldu. Ülkemizin ihracatı her geçen gün artıyor ve uluslararası piyasalarda etkinleşiyoruz." diyen Şanal sözlerini şöyle tamamladı:

" Pazarlamadan satışa, iletişimden uygulamaya kadar Türk İklimlendirme sektörü, tüm paydaşları ile koordineli, verimli ve iştahlı bir şekilde ilerliyor. Hemen hemen dünyanın her coğrafyasında yaptığımız yoğun mesainin karşılığını alıyoruz. 2022 yılında Avrupa ülkelerinin yanı sıra, potansiyel vadeden ve ülkemizin hak ettiği kadar pazar payı alamadığı Orta Asya ülkeleri, Balkan ülkeleri, Afrika ve Güney Amerika ülkelerinde pazar payımızı artırdık.

2023 yılında AR-GE ve inovasyon vizyonumuzla yeni ürün geliştirme konusunda da çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. İhracatçılarımızı desteklemek ve onların her zaman yanında durmak birincil misyonumuz. Bunu tüm Dünya’da yapabilmek adına faaliyetlerimize kesintisiz devam edeceğiz."