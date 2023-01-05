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İstanbul Boğazı Gemi Trafiğine Kapatıldı

İstanbul Boğazı Gemi Trafiğine Kapatıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nın çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığını bildirdi

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İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, 06.20 itibarıyla İstanbul Boğazı'nın çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığı bildirildi.

 

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