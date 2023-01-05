TYBA İle Yat Tatilleri Güvence Altına Alınıyor

Tüm Yat İşletmecileri, Yatırımcıları, Broker ve Acenteleri Derneği (TYBA) daha denize açılmadan yerli ve yabancı turistin yat tatilini güvenceye alan standart yat kiralama sözleşmesini duyurdu. Türkiye’de bir ilk olan ve yat tatili mağduriyetlerini ortadan kaldırmayı amaçlayan “Standart yat kiralama sözleşmesi” Türkçe ve İngilizce olarak üye yat acentalarının kullanımına açıldı. Online olarak TYBA üzerinden ulaşım sağlanacak sözleşme, taraflar arasında meydana gelen muğlak durumları, muğlak vaatleri ve etik olmayan maddeleri ortadan kaldırarak yat tatilini güvenli bir hale getiriyor.

Acenta, tekne sahibi, müşteri, müşteri acentası gibi farklı tarafların yer alabildiği yat kiralama sürecinde, standart ve online bir sözleşme ile tarafların yükümlülükleri, verdikleri sözler tamamen şeffaf bir hale getirilerek mağduriyetler ortadan kaldırılıyor.

Ancak dijital ortamdan ulaşılabilinen sözleşme, içeriğinde her hangi bir değişiklik yapılmasına imkan tanımıyor. Ayrıca her bir sözleşmeye farklı bir kod numarası atandığı için sözleşmenin doğrulanması da sağlanmış oluyor. Müşteriler bu kod vasıtası ile acente tarafından verilen sözleşmenin TYBA’ya ait olup olmadığını ve standart maddeler içerip içermediğini kolaylıkla kontrol edebilir.