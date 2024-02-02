İstanbul Boğazı’nda 2 Gemi Çatıştı

Çevre güvenliği alınan gemiler Ahırkapı Demir Sahası’na demirledi.

İstanbul Boğazından Yenikapı yönüne giden 147 metre uzunluğundaki Kevalay Queen isimli Ro-Ro yolcu gemisi ile 103 metre uzunluğundaki Captain Adam 1 isimli kargo gemisi çatıştı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma Römorkörleri ve hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu olay yerine sevk edildi.

Çatışma nedeniyle her iki gemide de hasar oluşurken, gemiler Ahırkapı Demir Sahası'na demirledi.

Öte yandan Kevalay Queen isimli Ro-Ro yolcu gemisine daha önce İstanbul Boğazını kirlettiği sebeple ceza kesilmişti.

Vira Haber