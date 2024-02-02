STM, Milli Savaş Gemilerini ve İHA Sistemlerini Suudi Arabistan’da Sergileyecek

Türkiye’nin “tam bağımsız savunma sanayii” hedefleri doğrultusunda, milli projelere ve ihracat başarılarına imza atan STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş, milli teknolojilerini yurt dışına taşımaya devam ediyor.

STM, Körfez Bölgesinin önemli savunma fuarlarından biri olan ve bu yıl 4-8 Şubat 2024 tarihleri arasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenecek WDS’ye katılım sağlayacak.

İlk Milli Fırkateyn Riyad’da Sergilenecek

STM, ana yüklenicisi olduğu ve Türk Donanması’na teslimini gerçekleştirdiği, MİLGEM İstif Sınıfı projesinin ilk gemisi, Türkiye’nin ilk milli fırkateyni TCG İSTANBUL (F-515)’u fuarda sergileyecek. Türkiye’nin ilk küçük boyutlu milli denizaltı projesi olan STM500’ün yanı sıra Pakistan Donanması için inşa edilen ve 2018’de teslim edilen Pakistan Denizde İkmal Tankeri (PNFT)’nin maketleri de fuarda katılımcıların beğenisine sunulacak.

Taktik mini iha sistemlerinde ise; üç farklı kıtada 10’dan fazla ülkeye ihraç edilen Türkiye’nin ilk milli vurucu İHA’sı KARGU ile TSK envanterine geçen yıl katılan mühimmat bırakan İHA BOYGA ve yine ihracat başarısına imza atan sabit kanatlı vurucu İHA ALPAGU da STM standında yerini alacak.

STM – WDS-2024 Stand Bilgileri:

Salon: 1

Stant No: G3-1

Tarih: 4-8 Şubat 2024

Yer: Riyad- Suudi Arabistan

Vira Haber