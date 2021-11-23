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İstanbul Boğazı'nda arızalanan gemi Ahırkapı'ya demirletildi

İstanbul Boğazı'nda arızalanan gemi Ahırkapı'ya demirletildi

İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan gemi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince çekilerek, Ahırkapı'ya demirletildi.

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 1 mil kuzeyinde makine arızası yaşayan YEBA isimli gemi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda kılavuz kaptan, KURTARMA-7 ve KURTARMA-8 römorkörü eşliğinde Ahırkapı'ya demirletildi." ifadelerine yer verildi.

Vira Haber

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