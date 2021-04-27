İstanbul Boğazı'nda Arızalanan Gemiye KEGM Müdahale Etti!

Nikolaev Limanı’ndan Hereke’ye giderken makine arızası yaşayan Tanzanya bayraklı CROATIA isimli geminin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkiinde makine arızası yaşadığı bildirildi.

Makinesi arızalanan 100 metre boyundaki demir çelik yüklü gemiye müdahale etmesi etmesi için olay yerine ivedilikle KURTARMA 8 ve 12 römorkörlerinin yönlendirildiği açıklandı.

Dolmabahçe Sarayı önlerinde bulunan geminin çevresinde emniyet tedbirlerinin alınmasının ardından geminin yedeklenerek Ahırkapı’ya emniyetle demirletildiği açıklandı.

KEGM resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda; ''15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkiinde makine arızası yaşayan CROATIA isimli 100 m boyunda demir çelik yüklü gemiye, ivedilikle KURTARMA 8- 12 römorkörlerimiz yönlendirildi. Dolmabahçe Sarayı önlerinde bulunan geminin çevresinde ekiplerimiz tarafından emniyet tedbirleri alındı.'' ifadeleri kullanıldı.

Valilik açıklama yaptı: ''Deniz ve çevre kirliliğine yönelik herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi''

İstanbul Valiliğinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkiinde arızalanan Croatia isimli gemiyle ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, “Boğazda seyir halindeki Croatia isimli 100 metre boyundaki demir çelik yüklü gemiden bugün saat 22.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkiinde makine arızası bildirilmiştir. Söz konusu bildirim üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait Kurtarma-8 ve Kurtarma-12 isimli römorkörler ivedilikle yönlendirilerek, gemi Ahırkapı demir bölgesine çekilmektedir. Alınan ilk bilgilere göre olayda deniz ve çevre kirliliğine yönelik herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir” denildi.

Vira Haber