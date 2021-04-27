Tuzla'da Karaya Oturan 180 Metrelik Gemi Yüzdürülerek Kurtarıldı!

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 19 Nisan'da Tuzla'da karaya oturan Singapur bandıralı 180 metre uzunluğunda, 44 bin 219 groston ağırlığındaki "Hoegh Pusan" adlı gemide yapılan inceleme tamamlandı. Balıkadamların karinadaki yırtıkları kapatması sonrası Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Şark, gemi kurtaran, Kurtarma-7 ve Kurtarma-8 römorkörleri ile KIYEM-3 botunun iştirak ettiği çalışmalar sonucunda gemi yüzdürülerek karaya oturduğu bölgeden kurtarıldı.

KEGM’nin sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:

19.4.2021'de Tuzla'da karaya oturan HOEGH PUSAN isimli gemi, ekiplerimizce yapılan incelemenin ve balıkadamlarımızın karinadaki yırtıkları kapatması sonrası ŞARK, GEMİ KURTARAN, KURTARMA 7-8 Römorkörleri ile KIYEM 3 botumuzun iştirak ettiği çalışmalar sonucu 18.00'de yüzdürüldü.

Vira Haber