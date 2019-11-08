‘İstanbul Boğazı'nda deniz trafiği S.O.S veriyor’

Şehir ve Hukuk Konuşmaları sempozyumunda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kanal İstanbul projesini neden yaptıklarına yönelik, "İstanbul Boğazı deniz trafiğinde S.O.S veriyor. Karadeniz ve Marmara'da gemiler boğazı geçmek için 2 gün bekliyor. Bunun için Kanal İstanbul diyoruz, 'ben büyük bir proje yaptım' demek için değil, bunun için Kanal İstanbul'u yapıyoruz. 3 yılda 5 adet koridor belirledik, 1 tanesine karar verdik, projeyi yapacağız" dedi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Hukuk Fakültesi, Birinci Şehir ve Hukuk Konuşmaları Sempozyumu düzenledi. Haliç yerleşkesinde düzenlenen sempozyumda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 'Ulaşım politikaları açısından İstanbul' başlıklı bir konuşma yaptı. Bakan Turhan, "İstanbul'un ulaşım altyapısına 78 milyar 876 milyon lirası Yap, İşlet, Devret (YİD) kapsamında olmak üzere toplam 133 milyar 131 milyon lira yatırım yaptık. Bu yatırımların içinde İstanbul Havalimanı var. İstanbul Havalimanı, kamu bütçesinden tek kuruş para harcanmadan yapılan bir yatırımdır" dedi.

Ulaşımın insan hayatındaki en önemli ihtiyaçlardan biri olduğunu söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul'da hayatına devam eden insanlar, hiçbir araç kullanmadan gününü geçirmiyordur. Mutlaka bir araca ihtiyaç var. İstanbul'un tarihi bizim Marmaray'ı inşa etmeye başladığımız zaman 8 bin yıl olarak biliniyordu. 13 bin yıllık insan hareketinin, tarihinin olduğu burada medeniyetlerin kurulduğu bilgisine ulaştık. İstanbul 500 yıldır bizim vatanımız. Özellikle cumhuriyet tarihinden sonra İstanbul'da hızlı bir nüfus artışı ve düzensiz bir yapılaşma ortaya çıkmış. Bunun da getirdiği şehircilik problemlerinin başında altyapı çalışmalarının plansız olması geliyor. Günümüzde en temel sorunların başında ulaşımda yaşanan problemler geliyor" ifadelerini kullandı.

KANAL İSTANBUL PROJESİ NEDEN YAPILIYOR?

Kanal İstanbul projesine Türkiye'nin neden ihtiyaç duyduğunu açıklayan Bakan Turhan, "İstanbul Boğazı, aynı zamanda uluslararası deniz trafiğine hizmet eden bir su yoludur. İstanbul Boğazı uzun zamandır deniz trafiğinde S.O.S veriyor. Özellikle 2013 ve 2014 yıllarında boğazdan günde 40 bin yük gemisi geçti. Boğazın güvenli bir şekilde hizmet verebilmesi bu rakam maksimum 25 bin. Karadeniz ve Marmara'da gemiler boğazı geçmek için 2 gün bekliyor. Gemilerin beklemesi para demek. Geminin büyüklüğüne göre bir günün maliyeti 100 bin dolarla 400 bin dolar arasında değişiyor. Hizmet aksıyor, dünyada zenginlik giderek doğuya kayıyor. Orta Asya zenginleşiyor. Ortadoğu'nun zenginliği zaten vardı şu anda bir yıkım içerisinde yapılacak. Çin uzakta kaldı, çok hızlı büyüdü, gelişiyor. Dünyanın atölyesi halinde, üretiyor bu mallar pazarlara taşınacak" diye konuştu. Bakan Turhan, "Bununla ilgili olarak kara, demir ve deniz yollarımızı geliştirmemiz lazım. Ülkemiz doğal bir ulaşım koridoru üzerinde kavşak noktasındadır. Bu avantajları ülkemize, milletimize kazandırmalıyız. Bunun için Kanal İstanbul diyoruz, ben büyük bir proje yaptım demek için değil, bunun için Kanal İstanbul'u yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"3 YILDA 5 KORİDOR BELİRLEDİK, 1 TANESİNE KARAR VERDİK"

8 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bu projenin içerisinde yer aldığını aktaran Turhan, "Çok gizli olarak ilk 3 yılda 5 adet koridor belirledik, 1 tanesine karar verdik. İşletim ve yapım maliyetleri düşük, çevreye duyarlı en uygun proje olarak bir taneye karar verdik, bunu yapacağız. Çed raporuna yönelik eleştiriler ise, bu eleştiriler her projede vardır. Biz milletimiz için kötü bir şey yapmayız. Onun hayrına be varsa onu yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Vira Haber