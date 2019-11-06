Antarktika görüşmeleri Rusya ve Çin engeline takıldı

Avrupa Birliği ve Avustralya, Fransa ülkeleri tarafından desteklenen Antarktika deniz koruma görüşmeleri Rusya ve Çin engeline takıldı. Çin ve Rusya’nın Antarktika deniz koruma görüşmelerinde dev deniz koruma alanlarına yönelik teklife itiraz etmeleri sonucu görüşmeler önümüzdeki yıl yeniden düzenlenecek.

İklim değişikliğine karşı koymak ve kırılgan okyanus ekosistemini korumak amacıyla planlanan dev deniz parkları yaratma çabası güden Antarktika Deniz Yaşamı Kaynaklarının Korunması Komisyonu görüşmelerin başarısız olduğunu açıkladı. Görüşme içinde yer alan penguenler, foklar, balinalar ve deniz kuşları için yaşam alanlarının planı 1 yıl daha ertelendi.

Çin ve Rusya muhalefeti sonucu anlaşamayan AB dahil 25 ülkenin yer aldığı komisyon koruma bölgeleri hakkında karar almakta zorlandığını açıkladı. Doğu Antarktika planını engelleyen Rusya ve Çin hakkında somut bir delil bulanamayan komisyon toplantıların kapalı kapılar ardında yapıldığını açıkladı.

Avustralya’nın Hobart şehrinde gerçekleşen toplantında 3 önemli bölgede oluşturulmak istenen koruma parkları ile penguenlere, foklara, patagonya dişbalığına, balinalara ve çok sayıda krile ev sahipliği yapması ve türlerin yok olmaması için uğraşıldığı gözlendi.

Bu yıl 8. kez toplanan Antarktika Deniz Yaşamı Kaynaklarının Korunması Komisyonu toplantının ardından yapmış oldukları açıklamada 3 önerinin tartışma konusu olduğu ve bu problemin önümüzdeki yıl yeniden düzenlenecek olan toplantıda yeniden değerlendirileceğini açıkladı.

Antarktika için zaman tükeniyor

Teklifin destekçileri, iklim değişikliğinin bölgenin kırılgan ekosistemi üzerindeki olumsuz etkisini vurgulayan yeni verilerin, nihayetinde deniz parklarını desteklemeye yönelik şüpheleri ortadan kaldıracağını ve üyeleri ikna edeceğini umuyordu.

Antarktika için zamanın tükenmekte olduğunu söyleyen Avustralya Deniz Koruma Derneği Genel Müdürü Darren Kindleysides, “2002 yılında Antarktika ülkeleri, ‘deniz parkları ağı’ oluşturmayı taahhüt ettiler. On yedi yıl sonra Güney Okyanusu’nun yalnızca yüzde beşi korunuyor ve görev daha da acil hale geliyor” dedi.

Yıllardır üzerinde bir uzlaşıya varılamayan Antarktika deniz koruma görüşmeleri serisi gelecek yıl da devam edecek. Bu kapsamda eğer bir anlaşmaya varılabilirse, deniz yaşamı korunacak ve kritik olarak görülen üreme ve yiyecek toplama alanları arasında geçişe izin verilecek.

Vira Haber