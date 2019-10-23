Çevre dostu ‘Mavi Melek’

Blue Angel isimli çevre dostu konsept, Diana Yacht Design tasarımı ve mühendisliğinde Exmar Yachting imzası taşıyor.

Kısa mesafeli seyirlerde tamamen hidrojenle çalışan motoryat, uzun menzillerde hibrit elektrik gücünü kullanıyor.

Çevreye zarar vermeden boş zamanlarını en üst düzeye çıkarmak isteyen “çalışkan modern aile” için tasarlanan 299GT yat, 12 knot hızda tek yakıt olarak hidrojenle çalışacak şekilde donatılmış. Bu, gürültü kirliliği ve titreşim olmadan sıfır emisyonlu seyir anlamına geliyor. Yüksek güvenlik içerisinde taşınan hidrojen, silindirik tanklar içerisinde muhafaza ediliyor.

Maskülen ve güçlü hatlara sahip olan Blue Angel konseptinin tasarımcılarından Casper Marelis, konseptin otomobil tasarımlarından esinlenilerek ortaya çıkarıldığını söyledi. Geniş açık güvertelerinin ötesinde, tavandan yere kadar uzanan pencereleriyle dikkat çeken tasarım, dikey burun yapısı ve akışkan çizgilere sahip.

Vira Haber