Sinop Nükleer Santral projesi incelenecek

Elektrik Üretim Anonim Şirketi tarafından kurulmuş olan EUAS International ICC Merkezi Jersey Adaları Türkiye Merkez Şubesi tarafından, Sinop İli Merkez İlçesi Abalı Köyü'nün İnceburun mevkiinde kurulması planlanan 4,560 MWe kurulu gücünde Sinop Nükleer Güç Santrali projesi ile ilgili 10 Aralık 2019 tarihinde İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (İDK) Toplantısı yapılacak. EUAS International ICC tarafından yapılması planlanan santral için ÇED süreci 27 Aralık 2017’de başladı.

Toplamda 20 milyar ABD dolara malolması beklenen santral yaklaşık 1.010,4 hektarlık Devlet Ormanı olarak sınıflandırılmış alanda kurulacak. Proje alanında dört (4) adet reaktör inşa edilecek. Kullanım ömrü işletmeye alınmasından itibaren 60 yıl olarak planlanan santralde üretilen elektrik Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ) ile imzalanacak olan Elektrik Satın Alma Anlaşması ile satılacak ve NGS'nin şalt sahasına bağlanacak olan iletim hatları ve ilgili tesisleri ile enterkonnekte sisteme verilecek.

Japonya ile Türkiye arasında 3 Mayıs 2013 tarihinde "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti'nde Nükleer Güç Santrallerinin ve Nükleer Güç Sanayisinin Geliştirilmesi Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma" (Hükümetlerarası Anlaşma) imzalanmıştı. Anlaşma çerçevesinde ülkemizde hem nükleer güç santrallerinin hem de nükleer güç sanayisinin tüm yönleriyle geliştirilmesine yönelik Japonya ile yapılacak işbirliğinin çerçevesi çizilmişti.

Vira Haber