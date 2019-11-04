Çin Pakistan’a fırkateyn inşa ediyor

Pakistan, 2017 yılında iki Tip 054 A / P firkateyninin teslimatı için ilk sözleşmeyi imzaladı. Ardından Haziran 2018'de iki gemi için ek bir sözleşme daha imzalandı. Sözleşmeler Çin'de Pakistan için inşa edilecek fırkateynlerin 2021 yılında teslim edilmek üzere ayarlandı.

Pakistan için inşa edilecek 054A tipi fırkateynler çok amaçlı olup, Halk Kurtuluş Ordusu Donanması (PLAN) yüzey savaşçı filosunun omurgası olarak kabul ediliyor. Halk Kurtuluş Ordusu Donanmasında halen bu firkateynlerden 30 adet bulunuyor.

Pakistan Donanması basın açıklamasına göre, Type-054 A / P fırkateynleri, modern yüzey, yeraltı ve hava önleyici silahlar ve algılayıcılarla donatılmış en gelişmiş firkateynler. Bir kez inşa edildiklerinde, bu gemiler, Hint Okyanusu Bölgesi'ndeki gelecekteki zorluklarla başa çıkma ve barış, istikrar ve güç dengesini sağlama yeteneğini güçlendirecek olan Pakistan Donanması'nın teknolojik olarak en gelişmiş platformları olacak.

Pakistan Donanması, çeşitli modern platformlar satın alarak filosunun önemli bir yenilenmesini üstleniyor: Çin’de inşa edilecek bu fırkateynlere ek olarak, Pakistan, Türkiye'den ve Hollanda'dan OPV'den de yeni korvetler alacak . Aynı zamanda denizaltı kuvvetini modernize ediyor .

Vira Haber