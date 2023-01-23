İstanbul Boğazı'nda Dümen Arızası Yapan Gemi Kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı'nda yedekli geçiş yaparken dümen arızası yapan ve yedeğinde barç bulunan VOS APOLLO isimli 59 metre boyundaki gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda Nazım Tur ve Kurtarma-11 römorkörümüz refakatinde Büyükdere’ye emniyetle demirletildi." ifadeleri kullanıldı.