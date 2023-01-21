Rahmi Koç Türkiye’nin İlk Deniz Ticaret Müzesini Gezdi

Rahmi M. Koç Müzelerinin de kurucusu olan Rahmi Koç Tuzla’da İlkfer Grubun merkezinde bulunan Türkiye’deki İlk Sivil Deniz Ticaret Müzesi’ni gezerek, bizzat kurucusu İlker Meşe’den müzede sergilenen parçalarla ilgili bilgi aldı.

Aşk Gemisi “Pasific Princess”in kamara tabloların da yer aldığı müzede 10 ülkeye ait 26 ticaret gemisinden 200 parça bulunuyor. Müzenin en eski parçası 1925 yapımı bir ‘cayro pusula’. Müzedeki eserlerin bir kısmı Türkiye’de yapılan gemilerden sökülmüş parçalar... Japonya, Rusya, Norveç, İsveç, Polonya, Amerika, Almanya, İngiltere ve İtalya’da yapılan gemilerin de parçaları bulunuyor. Buhar kazanıyla çalışan Star of Venice’in kontrol paneli, Silver’ın mekanik yükleme tablosu, Agia’nın dürbün kutusu, Lady Rana sekstant (yıldızlara bakarak yol gösteren cihaz), Mesut Bey’in çanı, Comet’in ışıldağı, Aşk Gemisi Pasifik Prensesi’nin kamara tabloları, Volgabat 115’in harita masası müzeyi gezenleri eskiye götürüyor. Ayrıca İlker Meşe’nin 1979’da görev yaptığı ‘Kocaeli’ gemisinde çıkardığı haftalık gazeteler ile Türk armatörlerin kullandığı baca forsları da müzede yer alıyor.

Sergilenen parçalarla ilgili bilgi alan ve her birini tek tek inceleyen Rahmi Koç anı defterine şunları yazdı: “Olağanüstü bir koleksiyon, her parçanın bir hikayesi var. Fotoğrafı var, tarihi var. Bu eseri meydana getirmek için gönül vermek lazım. Sevmek lazım, bakmak lazım. Dolayısı ile burası revaçta bir mekan, başka bir ruha sahip. Teşekkürler. Bir daha geleceğim. Sevgi ve saygılar…”

ViraHaber



