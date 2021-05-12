İstanbul Boğazı'nda Gemi Arızası: Acil Demirledi

İstanbul Boğazı'nda dümen arızası yapan kuru yük gemisi "İrfan Savaş", Büyükdere acil demir bölgesine demirletildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 79 metre boyundaki kuru yük gemisi, Kuruçeşme önlerinde dümen arızası yaptı.

Gemi, Kurtarma-12 römorkörü ve kılavuz kaptan eşliğinde Büyükdere acil demir bölgesine emniyetle demirletti.

Vira Haber