İstanbul Boğazı'nda Gemi Geçişleri Çift Yönlü Askıya Alındı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü askıya alındığını duyurdu.
A+A-
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü askıya alındığını duyurdu.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Gemi Trafik ve Kılavuzluk Hizmetleri Dairesi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Boğazı'nda görüşün yarım milin altına düşmesinden dolayı gemi geçişleri saat 10.28'den itibaren çift yönlü olarak askıya alındı.
Bu haber toplam 139 defa okunmuştur
Etiketler : istanbul, kar, boğaz trafiği
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.