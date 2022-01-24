ABD Donanması İran'a Ait Bir Gemiyi Durdurdu

ABD Donanması, daha önce Yemen’deki Husi milislere silah kaçakçılığı yapmak için kullanılan bir rotada, İran’dan geçen ve patlayıcı yapımında kullanılabilecek 40 ton gübre taşıyan bir geminin durdurulduğunu bildirdi.

ABD’nin Bahreyn merkezli 5. Filosu tarafından yapılan açıklamada, ABD’ye ait güdümlü füze destroyeri USS Cole ve USS Chinook devriye gemisinin, hiçbir ülkenin bayrağını taşımayan ve daha önce Yemen’deki Husilere silah taşımak için kullanılan bir rotada yol alan bir gemiyi durdurduğu bilgisi verildi.

Açıklamada, “ABD kuvvetleri, gemide patlayıcıların hazırlanmasında kullanıldığı kimyasal bir bileşik olan, yaklaşık 40 ton (36 bin 300 kilo) üre gübresini buldu” denildi.

Söz konusu geminin, Şubat 2021’de ABD’ye ait güdümlü füze destroyeri USS Winston S. Churchill tarafından Somali kıyılarında durdurulan ve silah taşıdığı tespit edilen gemi olduğu da bildirildi.

ABD Donanması, gemi ve beş Yemenli mürettebatını 21 Ocak’ta Yemen Sahil Güvenlik yetkililerine devretmişti.