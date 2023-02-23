İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Yeniden Açıldı

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Boğazı'nda Rumelikavağı'nın kuzeyinde görüş mesafesinin sıfıra yakın olması nedeniyle gemi trafiği, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce çift yönlü askıya alınarak geçici olarak durduruldu.

Trafik, hava şartlarının normale dönmesinin ardından saat 13.30 itibarıyla kuzey-güney yönlü yeniden açıldı.