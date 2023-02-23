Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden deprem bölgesine yardımlar devam ediyor
Türkiye’nin yaşadığı en büyük felaketlerden biri olan depremler sonrası yardımlarına hız kesmeden devam eden Denizcilik Genel Müdürlüğü, deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için yapılan yardımları paylaştı.
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Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün, resmi twitter hesabından yapılan açıklamada 3 destek gemisi, 4 feribot, 41 balıkçı gemisi, 4 yangın söndürme römorkörü, 940 kişilik 1116 kişilik kamaralı 1 yolcu gemisi bulunduğu kaydedildi.
Bölgeye giden gemilerle 403 iş makinesi, 493 tır insani yardım malzemesi, 75 muhtelif araç, 253 yaşam konteyneri, 8 akaryakıt tankeri, 909 destek personeli taşındı. Söz konusu gemilerin dönüşünde deprem bölgesinden 1451 depremzede ve 250 araç tahliye edildi.
Vira Haber
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Etiketler : Denizcilik Genel Müdürlüğü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, deprem
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