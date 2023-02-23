Belçika Rusya'ya Ait "Casus Gemiyi" Araştırıyor

Belçika Adalet ve Kuzey Denizi Bakanı Vincent Van Quickenborne, Kasım 2022'de Kuzey Denizi açıklarında görülen Rus gemisinin ne amaç taşıdığının henüz bilinmediğini kaydetti.

Quickenborne, geminin rüzgar santralleri, deniz altındaki doğal gaz ve diğer kritik altyapıya yaklaşmış olması nedeniyle konuya "naif yaklaşmayacaklarını" ifade etti.

Hollanda Askeri İstihbarat ve Güvenlik Servisi (MIVD) Başkanı Jan Swillens, 20 Şubat'ta yaptığı açıklamada, "Son aylarda gördüğümüz şey, Rus aktörlerin Kuzey Denizi'ndeki enerji arzının nasıl organize edildiğini, bozmak amacıyla anlamaya çalıştıklarıdır." demişti.

Swillens, Rus gemisinin Hollanda sahil güvenlik ve donanması tarafından refakat edilerek topraklarından ayrıldığını söylemişti.