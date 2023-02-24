SON DAKİKA10 ili vuran depremde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Mersin Limanı'nda Depremzedelere Yardım Yüklerinden Hizmet Ücreti Alınmayacak
Mersin Limanı'nda Depremzedelere Yardım Yüklerinden Hizmet Ücreti Alınmayacak

Mersin Limanı'nda Depremzedelere Yardım Yüklerinden Hizmet Ücreti Alınmayacak

Mersin Uluslararası Limanı'nda, deprem bölgelerine sevk edilecek insani yardım yükleri için liman hizmetlerinin ücretsiz sağlanacağı bildirildi.

A+A-

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliğinden yapılan açıklamaya göre, limandan deprem bölgelerine sevk edilen insani yardım yüklerinden liman hizmetleri ücreti alınmayacak.

Uygulama, 6 Şubat-31 Mart tarihlerindeki yükler için geçerli olacak.

İşletme tarafından nihai varış yeri olağanüstü hal ilan edilen illerden biri olan ithalat rejimine konu konteynerler için de 6-28 Şubat'ta konteyner ardiye ücreti yansıtılmayacak.

Bu haber toplam 160 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.