Mersin Limanı'nda Depremzedelere Yardım Yüklerinden Hizmet Ücreti Alınmayacak
Mersin Uluslararası Limanı'nda, deprem bölgelerine sevk edilecek insani yardım yükleri için liman hizmetlerinin ücretsiz sağlanacağı bildirildi.
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Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliğinden yapılan açıklamaya göre, limandan deprem bölgelerine sevk edilen insani yardım yüklerinden liman hizmetleri ücreti alınmayacak.
Uygulama, 6 Şubat-31 Mart tarihlerindeki yükler için geçerli olacak.
İşletme tarafından nihai varış yeri olağanüstü hal ilan edilen illerden biri olan ithalat rejimine konu konteynerler için de 6-28 Şubat'ta konteyner ardiye ücreti yansıtılmayacak.
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Etiketler : mersin limanı, yardım, deprem
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