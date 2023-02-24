İtalya'da Göçmenleri Kurtaran STK Gemilerinin Faaliyetlerine Yönelik Düzenleme Yasalaştı

Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin yılbaşında kanun hükmünde kararname olarak uygulamaya başladığı, STK'ler ile uluslararası kuruluşların sert tepki gösterdiği, kamuoyunda "STK yasası" olarak bilinen düzenlemenin yasalaşması için gerekli parlamento süreci tamamlandı.

Parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin geçen hafta onayladığı söz konusu yasa tasarısı iktidar partilerince bugün üst kanat Senato’nun genel kuruluna getirildi.

Senato'da yapılan oylama neticesinde, düzenleme 61 "ret" oyuna karşılık 84 "evet" oyuyla yasalaştı.

Parlamentonun her iki kanadından da onay alarak yasalaşan düzenleme, denizde kurtarma operasyonu yapan gemilerin bayrak devletinin bilgi talebine karşılık vermesi, resmi makamlardan izin alması, kurtarma operasyonu yapacak geminin gerekli emniyetli seyre uygun şartlara sahip olması, göçmenlerin uluslararası koruma taleplerinin gemide toplanması, gemilerin kurtarma operasyonundan sonra hemen güvenli liman talebinde bulunması ve tahsis edilen limana gecikmeden tahliye işlemini gerçekleştirmesi gibi hususlar öngörüyor. Ayrıca bunlara uymayan STK gemilerinin kaptanlarına 10 bin ile 50 bin avro arasında idari para cezasının uygulanmasının yanı sıra ihlallerin tekrarlanması halinde geminin müsadere edilmesi düzenlemede yer alıyor.

Söz konusu düzenleme yasalaşmadan önce Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk başta olmak üzere merkezi Strazburg olan Avrupa Konseyi'nce ve bazı Alman parlamenterlerce sert şekilde eleştirilmiş ve geri çekilmesi için çağrılar yapılmıştı.

İtalyan hükümeti ise eleştirilere karşılık, bu düzenlemenin düzensiz göç akınını önlemeye ve kamu güvenliğine katkı sağlayacağı şeklinde savunma yapmıştı.

STK gemilerine yönelik tartışmalı düzenleme

İtalya'da Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, Akdeniz'de düzensiz göçmenleri kurtaran STK’lerin faaliyetlerine yeni kurallar getiren düzenlemeyi, 2 Ocak'ta kanun hükmünde kararname olarak resmi gazetede çıkartarak yılbaşında uygulamaya başlamıştı.

Kanun hükmünde kararnamenin yasalaşması için gereken parlamentodaki onay süreci geçen hafta ve bugünkü oylamalarla tamamlanmış oldu.

Başbakan Meloni, bu kanun hükmündeki kararnameyi duyururken, "İnsan kaçakçılarına servis araçlığı yapmaya yeter." ifadesini kullanmıştı.

STK'ler ve bazı muhalif çevreler de kararnamenin, STK'leri ve dolayısıyla Akdeniz'deki kurtarma operasyonlarını engelleme amacı taşıdığını savunmuştu.

Bu arada, İtalya'ya 2022'de denizde kurtarılan ya da deniz geçmeyi başaran 104 bin civarında düzensiz göçmen ulaşmıştı. Basında yer alan haberlere göre bunların yaklaşık yüzde 14'ünü STK gemilerinin kurtardığı göçmenler oluşturdu.