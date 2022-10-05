İstanbul Boğazı’nda Makina Arızası Yapan Gemi Kurtarıldı
Yavuz Sultan Selim Köprüsü önlerinde makine arızası yapan 92 metre boyundaki gemi, Türkeli Demir Bölgesine götürüldü.
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden (KEGM) yapılan açıklamada, "Tuzla'dan Novrossiyk'e seyir halindeyken Yavuz Sultan Selim Köprüsü önlerinde makine arızası yapan 92 metre boyundaki T-MOON isimli gemi, İstanbul GTH Merkezimiz koordinasyonunda kılavuz kaptanımız ve KURTARMA-8 Römorkörümüz refakatinde Türkeli Demir Bölgesine emniyetle demirletildi." ifadeleri kullanıldı.
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Etiketler : istanbul boğazı, gemi arızası
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