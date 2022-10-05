Cemre Tersanesi Yeni Islay Feribotunun İnşasına Başladı

Cemre Tersanesi, CMAL için inşa ettiği ve en yoğun servis rotalarından olan Clyde ve Hebrides arasında hizmet vermesi planlanan 94,8 m uzunluğundaki NB1092’nin ilk sac kesimini gerçekleştirdi.

Törende konuşan CMAL CEO'su Kevin Hobbs, "CMAL önümüzdeki 10 yıl içinde 21 geminin yenilenmesi üzerine önemli bir yatırım programı oluşturdu ve umuyoruz ki bu da önümüzdeki aylarda yeni inşa projelerini de beraberinde getirecek" dedi.

CMAL’in Projeler Koordinatörü Jim Anderson CNC butonuna basarak geminin inşa sürecini başlattı.

Karbon ayak izini azaltması beklenen bu gemi, konsept dizayn olarak naValue ve CMAL'nin kendi dizayn ekibi tarafından ihale süreci için tasarlandı.

Cemre Tersanesi devamındaki dizayn ve geliştirme aşamalarına LMG Marin ile devam ediyor.