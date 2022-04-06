İstanbul Boğazı'nda Transit Gemi Geçişi Askıya Alındı

İstanbul sisli bir güne uyandı. Kentte, başta Fatih, Bayrampaşa, Eyüpsultan ve İstanbul Boğazı çevresindeki bazı ilçelerde yoğun sis etkili oldu.

Sis boğaz trafiğini de etkiledi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden yapılan bildirimde, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 01.20 itibarıyla gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı duyuruldu.

Öte yandan, İstanbul Boğazı’nda sis yoğunluğu yaşanıyor.

Vapur seferlerinde aksamalar yaşanıyor

Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamada, yoğun sis nedeniyle seferlerde aksama ve iptaller yaşanılabileceği belirtildi.

Açıklamada, "Adalar-Kabataş ve Kabataş-Adalar seferlerimiz Kadıköy'den, Kadıköy kalkış saatlerine göre yapılacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.