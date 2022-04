SCHOTTEL, Elkon'un Çoğunluk Hissesini Satın Alıyor

Alman sevk sistemi uzmanı SCHOTTEL ve gemi inşa sektöründe elektrik sistemi entegrasyonu konusunda uzman olan Türk firması elkon, gelecekte gemi inşa sektöründe iş ortağı olarak faaliyet gösterecekler. elkon'daki çoğunluk hissesinin, holding şirketi SCHOTTEL Industries GmbH tarafından satın alınmasına ilişkin sözleşme İstanbul’da imzalandı ve Norveç'in Oslo şehrindeki Nor-Shipping Ticaret Fuarı’nda açıklandı.

“SCHOTTEL eksiksiz bir sistem tedarikçisi oluyor”

Devralma ile SCHOTTEL’in, stratejik açıdan daha da güçleneceğini açıklayan SCHOTTEL GmbH Genel Müdürü Stefan Kaul, “elkon'un gemiler için elektrik güç sistemi mühendisliği, tasarımı ve entegrasyonu konusunda tanınmış ve çok başarılı tecrübesi ile bunu başaracağız.” dedi. Stefan Kaul şöyle devam etti: “Portföyümüzü gemilerdeki elektrik enerjisinin üretilmesi, dağıtılması, depolanması ve yönetilmesi ile ilgili her şeyi içerecek şekilde genişleteceğiz. SCHOTTEL, elektrikli ve çevreci sevk sistemleri için eksiksiz bir sistem tedarikçisi haline geliyor.”

Birbirini tamamlayan hizmetler sunuluyor

Her iki şirketin genel faaliyetleri olan; enerji verimli sevk sistemi konseptleri, hibridizasyon ve elektrifikasyon artık birbirini tamamlayan bir şekilde sunuluyor. Gemi inşa sektörünün alt başlıkları olan Yeni İnşa ve Dönüşüm projelerinde sevk sistemi hibridizasyonu alanında belirli bir örtüşme söz konusudur. Müşteriler, SCHOTTEL ve elkon’un alışılmış çevik, profesyonel ve bağımsız hizmetlerinden yararlanmaya devam edebilecekler. Her iki şirketin portföylerinin genişlemesi ve olası anahtar teslim sevk sistemleri ile elektrik sistem entegrasyonu çözümlerinin devreye alınmasında müşteriler için önemli avantajlar ortaya çıkacak. Her iki firma için de pazarda yer alan diğer iş ortakları ile projeler yapma seçeneği de devam edecektir.

“Daha fazla gelişim, özellikle Çevreci Sevk Sistemlerine yönelik”

elkon Genel Müdürü Ertuğ Yaşar ise konuşmasında “Geçmişte SCHOTTEL ve elkon, çeşitli projelerde birbirlerinden bağımsız olarak zaten sözleşmeler imzaladılar. Bu sözleşmeler, römorkörler ve feribotlardan açık deniz gemilerine kadar neredeyse tüm olası gemi türlerini içeriyordu. Bu nedenle her iki şirket de müşterilerin karar verme sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. Uzun vadede birbirlerinden faydalanacaklar ve özellikle Çevreci Sevk Sistemleri yönünde daha da gelişecekler” dedi.

Daha güçlü uluslararası piyasalara açılma

Bu anlaşma ile birlikte elkon, uluslararası piyasalara açılmada önemli bir adım atıyor. Avrupa, bazı Hazar Denizi ülkeleri ve Orta Doğu ile Kuzey Amerika'ya yönelik mevcut bölgesel odağa ek olarak, Tuzla (İstanbul) merkezli sistem entegratörünün müşterileri, SCHOTTEL ağının küresel erişiminden faydalanacaklar. Bu ağ, 170'den fazla servis mühendisinden ve dünyanın tüm önemli denizcilik merkezlerindeki servis konumlarından oluşuyor.

“Eşit şartlarda ortaklık”

elkon ve SCHOTTEL eşit şartlarda buluşuyor: SCHOTTEL Industries GmbH Genel Müdürü Andreas Block, “Her iki şirket de kendi etki alanlarında yetkinlik konusunda lider şirketler arasındadır; bu, onlarca yıllık güvenilir performans sergilemeleri ve müşteri çıkarlarına yönelik net bir odakla çalışmaları sayesinde kazandıkları bir konumdur” diyor. Şimdiki odaklarını yetkinliklerin uzun vadede birleştirilmesi olarak tanımlayan Andreas Block, “Gelecekteki gereksinimleri ideal bir şekilde karşılamak için, finansal olarak güçlü bir ortamda şirketlerin gelişmelerine imkan sağlayacağız” şeklinde konuştu.

SCHOTTEL, elkon'un çoğunluk hissesini Özokur ailesinin yatırım şirketi Vera Capital'dan devralacak; azınlık hissesi de şu anda olduğu gibi elkon'un kıdemli mühendisleri ve yönetimine ait olacak. elkon, SCHOTTEL GmbH'ye ek olarak halihazırda otomasyon ve şanzıman teknolojisi sektörlerinden şirketler içeren bir holding şirketi olan SCHOTTEL Industries GmbH'nin yasal olarak bağımsız bir grup şirketi olacak.

Devralmanın, rekabet kurumları tarafından gerçekleştirilecek incelemenin ardından, bu baharda yürürlüğe girmesi bekleniyor.