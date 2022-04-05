Rus Bombardımanının Ardından Kargo Gemisi Battı
Ukraynalı yetkililer, Dominik Cumhuriyeti bandıralı bir geminin Rus askerleri tarafından vurulduktan sonra Mariupol limanında battığını söyledi.
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Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, geminin Rusya'nın denizden ateş açması sırasında çarptığı, makine dairesinde yangına neden olduğu ve bir mürettebatın yaralandığı belirtildi.
Bakanlığın sosyal medya paylaşımlarına göre söz konusu gemi Azburg, MSCo Global of Malta'ya ait 1995 yapımı genel kargo gemisi.
Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı, mürettebatı güvenli bir yere tahliye etmeyi başardı.
Vira Haber
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Etiketler : Rusya-Ukrayna savaşı, ukrayna limanı, gemi battı
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