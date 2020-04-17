İstanbul Boğazı’ndan “Corona” Geçti
Panama bandıralı "Ocean Corona" adlı gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçti. Gemiye kılavuzluk hizmeti sağlayan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, kent sakinlerine "Evde kalın" çağrısı yaptı.
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Norveç'ten yola çıkan Panama bandıralı "Ocean Corona" isimli kargo gemisi, İstanbul Boğazı'nı geçerek Ereğri'ye gitti. 289 metre boyundaki geminin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, kılavuzluk etti.
Covid-19 virüsüne karşı tulum giyip ve maske takan ekipler, gemiye çıktı. İstanbul Boğazı'ndan geçerken gemiye "Kurtarma 8" römorkörü de katıldı. Kılavuzluk hizmeti veren Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, "Bizler, tüm tedbirleri alarak 7/24 her koşulda hizmet vermeye devam ederken sizler; kendiniz ve sevdikleriniz için evde kalın" çağrısında bulundu.
Vira Haber
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Etiketler : Koronavirüs, İstanbul Boğazı, Gemi, Deniz, Kıyı Emniyeti
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