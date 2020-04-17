İstanbul13 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. İstanbul Boğazı’ndan “Corona” Geçti
İstanbul Boğazı’ndan “Corona” Geçti

İstanbul Boğazı’ndan “Corona” Geçti

Panama bandıralı "Ocean Corona" adlı gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçti. Gemiye kılavuzluk hizmeti sağlayan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, kent sakinlerine "Evde kalın" çağrısı yaptı.

A+A-

Norveç'ten yola çıkan Panama bandıralı "Ocean Corona" isimli kargo gemisi, İstanbul Boğazı'nı geçerek Ereğri'ye gitti. 289 metre boyundaki geminin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, kılavuzluk etti.

0x0-1587106304301.jpg

Covid-19 virüsüne karşı tulum giyip ve maske takan ekipler, gemiye çıktı. İstanbul Boğazı'ndan geçerken gemiye "Kurtarma 8" römorkörü de katıldı. Kılavuzluk hizmeti veren Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, "Bizler, tüm tedbirleri alarak 7/24 her koşulda hizmet vermeye devam ederken sizler; kendiniz ve sevdikleriniz için evde kalın" çağrısında bulundu.

5e994a0f7af50725c04e0d43.jpg

Vira Haber

Bu haber toplam 111 defa okunmuştur
Etiketler : , , , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.