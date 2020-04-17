İstanbul Boğazı’ndan “Corona” Geçti

Norveç'ten yola çıkan Panama bandıralı "Ocean Corona" isimli kargo gemisi, İstanbul Boğazı'nı geçerek Ereğri'ye gitti. 289 metre boyundaki geminin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, kılavuzluk etti.

Covid-19 virüsüne karşı tulum giyip ve maske takan ekipler, gemiye çıktı. İstanbul Boğazı'ndan geçerken gemiye "Kurtarma 8" römorkörü de katıldı. Kılavuzluk hizmeti veren Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, "Bizler, tüm tedbirleri alarak 7/24 her koşulda hizmet vermeye devam ederken sizler; kendiniz ve sevdikleriniz için evde kalın" çağrısında bulundu.

Vira Haber