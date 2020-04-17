Sokağa Çıkma Yasağında İstanbul’da Ulaşım Nasıl Olacak?
Koronavirüs sebebiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ulaşım seferlerini azaltmıştı. Peki yapılacak ikinci sokağa çıkma yasağında ulaşım nasıl sağlanacak? İşte detaylar…
A+A-
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 18 ve 19 Nisan günlerinde İstanbul'da toplu ulaşım seferleri ile ilgili açıklama yaptı. Buna göre şehir hatları vapurları saat 07.00-10:00 ve 17:00- 20:00 saatleri arasında çalışacak.
Diğer ulaşım seferleri ise şöyle:
Vira Haber
Bu haber toplam 130 defa okunmuştur
Etiketler : Koronavirüs, Sokağa Çıkma Yasağı, Deniz, Ulaşım
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.