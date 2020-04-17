İstanbul13 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Sokağa Çıkma Yasağında İstanbul’da Ulaşım Nasıl Olacak?
Sokağa Çıkma Yasağında İstanbul’da Ulaşım Nasıl Olacak?

Sokağa Çıkma Yasağında İstanbul’da Ulaşım Nasıl Olacak?

Koronavirüs sebebiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ulaşım seferlerini azaltmıştı. Peki yapılacak ikinci sokağa çıkma yasağında ulaşım nasıl sağlanacak? İşte detaylar…

A+A-

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 18 ve 19 Nisan günlerinde İstanbul'da toplu ulaşım seferleri ile ilgili açıklama yaptı. Buna göre şehir hatları vapurları saat 07.00-10:00 ve 17:00- 20:00 saatleri arasında çalışacak.

Diğer ulaşım seferleri ise şöyle:

93543730-4338259839533049-8634747228499476480-o.jpg

Vira Haber

Bu haber toplam 130 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.