Sokağa Çıkma Yasağında İstanbul’da Ulaşım Nasıl Olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 18 ve 19 Nisan günlerinde İstanbul'da toplu ulaşım seferleri ile ilgili açıklama yaptı. Buna göre şehir hatları vapurları saat 07.00-10:00 ve 17:00- 20:00 saatleri arasında çalışacak.

Diğer ulaşım seferleri ise şöyle:

Vira Haber