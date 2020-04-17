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Tarihi Liman Kenti UNESCO Listesinde

Tarihi Liman Kenti UNESCO Listesinde

Kültür ve Turizm Bakanlığından paylaşılan bilgiye göre, UNESCO'ya sunulan ve dünya mirası olmanın ilk adımı olan geçici listeye, 16 Nisan'da Türkiye'den 5 yeni kültür varlığı daha eklendi.

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Osmanlı coğrafyasında bir liman kenti olarak gelişen ve Helenistik Dönem'den itibaren kesintisiz yerleşim merkezi olan İzmir Tarihi Liman Kenti, farklı kültürel ve dini yapıları, hanları, arastaları, pasajları, otellerle donanan ticari merkezi ve farklı kültürlere ait mimari mirasın etkileşim içinde üretildiği süreçleriyle listeye dahil edildi.

Listeye eklenen kültür varlıkları Ankara'nın Beypazarı Tarihi Kenti, İzmir Tarihi Liman Kenti, Osmaniye'deki Karatepe-Aslantaş Arkeolojik Alanı, Kayseri'deki Koramaz Vadisi ile Diyarbakır'daki Zerzevan Kalesi (fotoğrafta) ve Mithraeum oldu.

Böylece 2019 yılında listede 78 olan Türkiye'nin kültür varlığı sayısı, 83 oldu.

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Vira Haber

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