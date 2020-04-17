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Yasağa Rağmen Yabancı Gemi Erdek’te Demir Attı

Yasağa Rağmen Yabancı Gemi Erdek’te Demir Attı

Koronavirüs salgını kapsamında yabancı uyruklu araç ve vatandaşların girişi yasaklanmıştı. Ancak birkaç gün önce Erdek açıklarına demirleyen lüks yat ilçe sakinlerinin dikkatini çekti.

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Halkın endişeli bakışlarla karadan izlediği "TAURİCA" isimli İngiliz Virgin Adası bandıralı yat,  Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından uyarılması sonucunda demir alıp Erdek sahilinden ayrıldı.

Vira Haber

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