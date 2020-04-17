Yasağa Rağmen Yabancı Gemi Erdek’te Demir Attı
Koronavirüs salgını kapsamında yabancı uyruklu araç ve vatandaşların girişi yasaklanmıştı. Ancak birkaç gün önce Erdek açıklarına demirleyen lüks yat ilçe sakinlerinin dikkatini çekti.
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Halkın endişeli bakışlarla karadan izlediği "TAURİCA" isimli İngiliz Virgin Adası bandıralı yat, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından uyarılması sonucunda demir alıp Erdek sahilinden ayrıldı.
Vira Haber
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