Denizden Gelen Sese Kulak Verin
#EvdeKalTürkiye kampanyasına denizcilerden destek gelmeye devam ediyor.
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Kıran Holding Şirketlerinden Kırbulk Denizcilik'e ait M/V ZEYNEP KIRAN isimli Türk bayraklı kuruyük gemisi personeli koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemlere #EvdeKalTürkiye kampanyasına denizden destek verdi.
Denizden gelen sese kulak ver sloganıyla, M/V ZEYNEP KIRAN kuruyük gemisi personeli ''Evde Kal Türkiye'' çağrısı yaptı.
Vira Haber
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Etiketler : Deniz, Koronavirüs, EvdekalTürkiye, Gemi
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