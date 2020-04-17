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Denizden Gelen Sese Kulak Verin

Denizden Gelen Sese Kulak Verin

#EvdeKalTürkiye kampanyasına denizcilerden destek gelmeye devam ediyor.

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Kıran Holding Şirketlerinden Kırbulk Denizcilik'e ait M/V ZEYNEP KIRAN isimli Türk bayraklı kuruyük gemisi personeli koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemlere #EvdeKalTürkiye kampanyasına denizden destek verdi.

Denizden gelen sese kulak ver sloganıyla, M/V ZEYNEP KIRAN kuruyük gemisi personeli ''Evde Kal Türkiye'' çağrısı yaptı.

Vira Haber

 

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