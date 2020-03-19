Koronavirüs Testi Hangi Hastanelerde Yapılıyor
Hangi Hastanelerde Koronavirüs testi yapılıyor? sorusunun cevabı haberimizde...
Türkiye'de Koronavirüs vaka sayısı her geçen gün artıyor. Peki hangi hastanelerde ücretsiz Koronavirüs testi yapılıyor?
İşte tam liste..
- Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- Ankara Şehir Hastanesi
- Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
. - Bursa Şehir Hastanesi
- Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi
. - Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi
- Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- Eskişehir Şehir Hastanesi
. - Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- Isparta Şehir Hastanesi
. - Kartal Dr. Lütfe Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
-Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- İstanbul Fatih Eğitim ve Araştırma Hastanesi
. - İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- İzmir Dr. Suat Ceren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
. - Kayseri Şehir Hastanesi
- Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
. - Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi
. - Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Vira Haber
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