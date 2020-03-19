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Koronavirüs Testi Hangi Hastanelerde Yapılıyor

Koronavirüs Testi Hangi Hastanelerde Yapılıyor

Hangi Hastanelerde Koronavirüs testi yapılıyor? sorusunun cevabı haberimizde...

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Türkiye'de Koronavirüs vaka sayısı her geçen gün artıyor. Peki hangi hastanelerde ücretsiz Koronavirüs testi yapılıyor?

İşte tam liste..

- Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

- Ankara Şehir Hastanesi

 

- Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

. - Bursa Şehir Hastanesi

 

- Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

- Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

. - Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi

 

- Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

- Eskişehir Şehir Hastanesi

 

. - Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

- Isparta Şehir Hastanesi

 

. - Kartal Dr. Lütfe Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

- İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

-Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

- İstanbul Fatih Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

. - İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

- İzmir Dr. Suat Ceren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

. - Kayseri Şehir Hastanesi

 

- Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

. - Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

- Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

. - Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

- Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Vira Haber

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