İstanbul Boğazı'ndan Geçen Dev Platform Kazaya Neden Olacaktı
İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde GSP King isimli bir geminin çektiği dev platform kıyıya çarpmak üzereyken römorkörler tarafından kurtarıldı.
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İstanbul Boğazı sabah saatlerinde önemli bir kaza atlattı. GSP King isimli bir geminin çektiği dev platform Beyberbeyi açıklarına sürüklendi.
Kıyıya 100 metre mesafeye gelen dev platform, römorkörlerin devreye girmesiyle yeniden açığa çekildi.
İstanbul Boğazı'ndan Romanya'ya gidecek olan 5 bin 235 groston ağırlığında ve 52 metre uzunluğa sahip dev platform, gerekli önlemler alındıktan sonra tekrardan kıyıya çekildi.
Vira Haber
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Etiketler : Boğaz, İstanbul Boğazı, Romanya, Beylerbeyi, Gemi
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