Tersan Tersanesi Reefer Genel Kargo Gemisini Törenle Denize İndirdi

Tersan Tersanesi Norveçli Egil Ulvan Rederi AS firması için inşa ettiği, NB1095 inşa nolu Reefer Genel Kargo gemisini törenle denize indirdi.

86,18 metre uzunluğunda ve 19,50 metre genişliğindeki gemi; genel kargo, dondurulmuş ürün ve konteyner kargolarının kombine sevkiyatı için tasarlandı.

Gemide Norveç kıyılarındaki somon çiftliklerine balık yemi temini için bir boşaltma sistemi de bulanacak.

LNG makineler ve bataryalar ile Hibrit çalışacak gemi, akülerini şaftlı jeneratörler ve dizel jeneratörlerle şarj edebilme özelliğine sahip.

Oddrun With, boşaltma sırasında vinçlerden üretilen enerjinin depolanmasını ve dönüştürülen enerjinin gemi üzerindeki bataryalara yönlendirilmesini sağlayan rejenerasyon teknolojisine ve limanda beklerken akülerini şarj etme kabiliyetine sahip son teknoloji ile donatılmış bir gemi olacak.

Bunun dışında doğalgaz sıvı halden gaza dönüşürken elde edilen eksi sıcaklık ile soğuk kargo ambarlarını -27 C'ye kadar soğutabilecek gemi, dondurulmuş ürünlerin taşınması için bu tür yeni teknolojilere sahip ilk gemi olarak anılmayı hak ediyor.

Tersan Genel Müdürü Mehmet Gazioğlu denize indirme töreninde için yaptığı açıklamada, “Gemi inşa endüstrisi için önemli bir kilometre taşı olan Oddrun With, Norveçli dostlarımızla güçlü, uzun vadeli ve geleceğe yönelik ortaklığımızı simgeliyor” dedi.

“Eğil Ulvan rederi AŞ için yapılan bu gemiden gurur duyuyoruz. Bu gemi tersanemiz ve ülkemiz için çok önemli çünkü bu gemide bir dizi yeni ve çevreye duyarlı teknolojiyi aynı anda uyguluyoruz. Tüm paydaşlarımıza, tedarikçilerimize ve esas olarak bu geminin inşasında çalışan ve büyük çaba gösteren çalışanlarımıza çok teşekkür ederiz. Bugünden itibaren, Oddrun With’in 2021 yılının başlarında, başarılı bir şekilde teslim edilmesi için çok çalışacağız "

Tersan Tersanesi Hakkında:

Tersan, İstanbul ve Yalova'da,ki iki tersanesinde yaklaşık 5 kişiyi istihdam eden ve 80’den fazla gemi etmiş

Türkiye'nin en büyük yeni inşa tersanelerinden biridir. Tersane, özellikle Kuzey Avrupa'dan olmak üzere uluslararası müşterileri için teknolojik açıdan son donanımlara sahip açık deniz, balıkçılık ve diğer gemi türlerinin inşasında uzmanlaşmıştır.

Tersan tersanesi, LNG ve batarya ile çalışan gemiler ve katma değeri yüksek olan çeşitli tür ve büyüklükteki niş gemilerin üretiminde önemli bir deneyim kazanmıştır. Tersane 2019 yılında da üst üste 7 Kez olmak üzere Türkiye Gemi ve Yat İnşa sektörü ihracat birincisi olarak ödüllendirilmişir.

Vira Haber