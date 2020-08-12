Türk Loydu Fatih, Yavuz ve Kanuni Gemilerinin Belgelerini Hazırladı

MİLGEM ve TCG Anadolu projeleri ile başarısını katlayan Türk Loydu, bu kez sondaj gemileri Fatih, Yavuz ve Kanuni’nin uygunluk belgelerini hazırladı.

SONDAJ VE PETROL/GAZ ARAMA GEMİLERİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Türk Loydu Vakfı Başkanı Cem Melikoğlu şunları söyledi:

“Milli gemilerin ardından milli denizaltılara geçiş sürecini sürdüren Türkiye’nin çıkışı uluslararası arenada dikkat çekiyor.

Zengin hidrokarbon yataklarına sahip Doğu Akdeniz’den Türkiye mutlaka payını almalı. Mavi Vatanı ve derinlerdeki haklarımızı korumak için Fatih, Yavuz, Kanuni gibi sondaj ve petrol/gaz arama gemileri hayati önem taşıyor.

Ülkemiz için stratejik önemli sondaj gemileri Fatih ve Yavuz’un ardından Kanuni’nin klaslama çalışmaları son hızla devam ediyor.”

Kaynak: Milliyet / Gökhan Karakaş