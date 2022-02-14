İstanbul Boğazı'ndan Rusya'ya Ait Saldırı Tipi Denizaltı Karadeniz'e Doğru Yol Aldı

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim her gün tırmanırken Rus Donanması'na bağlı "Rostov-na-donu" adlı saldırı tipi denizaltı İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e doğru yol aldı. Geçtiğimiz günlerde de 6 Rus savaş gemisi Karadeniz'e doğru açılmıştı.

Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 70 metre uzunluğundaki 'Rostov-no-donu' adlı denizaltı, saat 12.30 sıralarında Marmara Denizi'nden, İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

KARADENİZ'E DOĞRU YOL ALDI

Yaklaşık 45 dakika sonra Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altından geçerek Emirgan açıklarına gelen B-237 flama numaralı denizaltı, Karadeniz'e doğru yol aldı.

Denizaltının İstanbul Boğazı'ndan geçişine Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

6 RUS SAVAŞ GEMİSİ KARADENİZ'E AÇILMIŞTI

Boğaz'dan geçen denizaltı, Karadeniz'e doğru yola çıktı. Geçtiğimiz günlerde de 6 Rus savaş gemisi Karadeniz'e doğru açılmıştı. Geçen hafta Minsk, Korolev, Kaliningrad ile birlikte Georgy Pobedonosets, Olenegorsky Gornyak ve Pyoty Morgunov da Karadeniz’e giriş yapmıştı.

DENİZALTI SALDIRI TİPİ SINIFINDA

Saldırı tipi denizaltı olarak bilinen Rostov Na Donu 73 metre uzunluğunda ve 2350 ton ağırlığında ve dizel-elektrik sistemiyle çalışıyor.

Rostov Na Donu’nun da bünyesinde olduğu Kilo sınıfı denizaltılarda 18 torpido ve 24 mayın kapasitesi bulunurken bu tip denizaltılar aynı zamanda 4 adet Kalibr tipi denizaltı savar, gemi savar füzesine de sahip.

Rostov Na Donu, 2011’de denize atılırken aktif olarak Akdeniz’de kullanılıyordu.