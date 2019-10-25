İstanbul kıyılarında 7/24 denetim

2019 yılı içinde 27 gemiye 8,5 Milyon TL ceza kesildi. Şehir içi temizlikte öncü olmayı hedefleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, denizlerimizin temizliği konusunda önemli çalışmalar yürütüyor. İBB Deniz Hizmetleri ekipleri, Yenikapı'da bulunan izleme merkezindeki kameralarla, İstanbul'un 515 km uzunluğundaki kıyılarını 24 saat boyunca takip ediyor.

İstanbul'un Tüm Kıyıları 83 Kamerayla İzleniyor

Yüksek çözünürlüklü ve zoom özelliği bulunan 83 kamera ile anbean takip edilen kıyıların görüntüleri izleme merkezine iletiliyor. Operatörler tarafından değerlendirilen görüntülerde, kirlilik ya da ihlal tespit edildiğinde anlık olarak müdahale ediliyor.

Deniz izleme merkezinde bulunan kameralarla ilgili bilgi veren İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü Deniz Denetim Şefi Fatih Polattimur, kıyılardaki kameralardan tespit edilen görüntülerin, sahadaki ekiplere derhal bildirildiğini söyledi. Polattimur, kameraların geniş açılı ve yüksek zoom özellikli olduğunu belirterek şöyle devam etti: "Kameraların özellikleri sayesinde çok geniş bir alanı görebiliyoruz. Avrupa Yakasında, Karaburun, Kilyos, Boğaz hattı, Yenikapı, Avcılar, Büyükçekmece; Anadolu Yakasında Tuzla'dan Beykoz'a kadar belli alanlarda konuşlanmış kameralarımızla kıyılarda herhangi bir kör nokta olmaksınızın takip yapabiliyoruz. 3 operatörümüz burada kameraları vardiyalı olarak takip ediyor. Bir kirlilik tespit edildiği anda ekiplerimize bildiriliyor. Ekiplerimiz kirliliğin kaynağına ilişkin araştırma yapabiliyor. İdari işlemler uygulayabiliyor. Herhangi bir katı atık kirliliği ise temizlik ekiplerimiz anında temizliyor."

İhlallere Para Cezası

Kıyı ve deniz denetimlerinde ayrıca, 3 denetim teknesi ile 4 insansız hava aracı (İHA) da görev alıyor. Denetimler, birçoğu çevre mühendisinden oluşan 50 personel ile gece gündüz sürdürülüyor. Denetimler sayesinde, deniz yüzeyindeki kirliliğe neden olan ihlaller tespit edilerek para cezası uygulanıyor. İBB ekipleri, 2019 yılında denize atık bıraktıkları tespit edilen 27 adet gemiye toplam 8 Milyon 500 bin TL tutarında ceza kesti. Deniz temizliği çalışmaları çerçevesinde, 10 yerli tasarım deniz yüzeyi temizlik teknesi ile 31 mobil ekipte görev alan186 personel bulunuyor. Her bir tekne gün boyunca kendi sorumluluk alanındaki bölgede temizlik yapıyor.

Yılda 4 Futbol Sahasını Dolduracak Kadar Çöp Toplanıyor

Bunun yanı sıra tekneler, denetimlerden gelen ihbarlara göre de yönlendirilerek kirliliğe anında müdahale ediyor. Teknelerin müdahale edemediği alanlarda ise mobil ekipler devreye girerek, denizlerde temizliği sağlıyor. Boğaz ve Marmara Denizi'nden sadece deniz yüzeyinden yılda ortalama 5 bin m3 yani 4 futbol sahasının yüzeyini kaplayacak kadar çöp toplanıyor. İBB deniz temizliği ekipleri Mayıs-Eylül ayları arasında da, 96 plajda 256 ilave plaj temizleme personeli ile plaj temizlik çalışmalarını da gerçekleştiriliyor.

Vira Haber