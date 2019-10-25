Volvo Penta, Gözüyılmaz Tersanesi ile anlaştı

Anlaşma kapsamında her bir botta iki adet Volvo Penta ticari IPS 700 motor sistemleri kullanılacak. Anlaşmayı Volvo Penta Marin Ticari Satış Müdürü Mehmet Belibağlı ve Gözüyılmaz Genel Müdürü Özgür İnam imzaladı. Volvo Penta IPS 700 sistemi ile botların 38knot hıza ulaşması bekleniyor. IPS sistemleri, baş tarafa bakan dual pervane sayesinde, konvansiyonel sistemlere göre yaklaşık yüzde 30 yakıt tasarrufu sağlayacak. Son teknolojiye sahip IPS sistemleri, joystick sayesinde, bowthruster’a ihtiyaç olmadan tekneyi olduğu yerde 360 derece döndürebiliyor. Bunun yanı sıra docking özelliği ile paralel şekilde tekneyi hareket ettirebiliyor. Ticari IPS sistemlerinin DNV-GL’den tip onayları da bulunuyor.

Vira Haber