Kerç Boğazı’nda 12 bölge gemi geçişlerine kapatılacak

Tasarıda, “Rusya Ulusal Muhafızları, Deniz Kuvvetleri, federal güvenlik kurumları gemi, bot ve diğer deniz araçları ve Kerç Boğazında Kırım Köprüsünün bakımıyla ilgilenen gemiler hariç tüm gemi, bot ve diğer yüzen araçlar için yasak bölgeler oluşturulacak.” ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, belgeye eklenen notta, “Karar tasarısı Kerç Boğazında Kerç Köprüsü yakınlarındaki bölgede güvenliği sağlamak amacıyla geliştirildi.” denildi.

Karar tasarısı Taman tarafında 7, Kerç Yarımadası tarafında ise 5 yasak bölgenin oluşturulmasını öngörüyor.

Vira Haber