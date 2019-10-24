Kerç Boğazı’nda 12 bölge gemi geçişlerine kapatılacak
Rusya, Kerç köprüsünün yakınından gemilerin girişi yasak olan bölgelerinin sayısını artıracak. Konuyla ilgili Rusya Bakanlar Kurulu resmi internet sitesinde ilgili önerilerin yapıldığı karar tasarısını yayımlandı.
A+A-
Tasarıda, “Rusya Ulusal Muhafızları, Deniz Kuvvetleri, federal güvenlik kurumları gemi, bot ve diğer deniz araçları ve Kerç Boğazında Kırım Köprüsünün bakımıyla ilgilenen gemiler hariç tüm gemi, bot ve diğer yüzen araçlar için yasak bölgeler oluşturulacak.” ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca, belgeye eklenen notta, “Karar tasarısı Kerç Boğazında Kerç Köprüsü yakınlarındaki bölgede güvenliği sağlamak amacıyla geliştirildi.” denildi.
Karar tasarısı Taman tarafında 7, Kerç Yarımadası tarafında ise 5 yasak bölgenin oluşturulmasını öngörüyor.
Vira Haber
Bu haber toplam 72 defa okunmuştur
Etiketler : Kerç boğazı, kerç köprüsü, gemi, yasak bölge, Deniz Kuvvetleri
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.