İstanbul Odalar ve Borsa Müşterek Toplantısı Gerçekleşti

İSTİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz ve Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Meclis Başkanı Başaran Bayrak, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Naiboğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri Burak Akartaş, İsmail Görgün, Barış Dillioğlu ve Ahmet Can Bozkurt ile Deniz Ticaret Odası Sekreteryası da katılım sağladı.

Toplantıya ayrıca, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan ve İstanbul’daki diğer Odalar ve Borsaların Meclis Başkanları ile Yönetim Kurulu üyeleri de iştirak etti.

Etkinlik kapsamında, Ali Kopuz ve Ahmet Bülent Kasap, Rifat Hisarcıklıoğlu ve oda başkanlarına, İstanbul Ticaret Borsası'nın 100. yılı anısına, Borsa’nın kuruluşuna dair Gazi Mustafa Kemal Atatürk imzalı 19 Ekim 1924 tarihli Bakanlar Kurulu kararını takdim ettiler.

Vira Haber