Tamer Kıran, Dünya Odalar Federasyonu Avrupa ve Asya Zirvesi’ne Katıldı

TOBB Yönetim Kurulu Başkanı ve Dünya Odalar Federasyonu (WCF) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen zirveye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Başkanı Philippe Varin, Türk iş dünyasının temsilcileri ve 62 ülkeden 800’den fazla iş insanı katılım sağladı.

Zirvede “İklim Değişikliği İçin İşbirlikçi Yaklaşım” ana teması işlendi. Tamer Kıran, bu kapsamda düzenlenen “Küresel Ekonomik Dönüşümü Yönetmek ve Değişimi Yönlendirmede Odaların Rolü” başlıklı panelin moderatörlüğünü üstlendi.

İki gün sürecek zirve kapsamında, dünya genelinde iş dünyasının temsilcisi olan odalar, 24 Ekim’de Rio de Janeiro’da yapılacak B20 Zirvesi ve 11 Kasım’da Bakü’de başlayacak COP29 Zirvesi öncesinde iklim değişikliğiyle ilgili görüşlerini belirleyecek.

Vira Haber