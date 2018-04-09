İstanbul Ticaret Odası’nda seçim başladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı oda ve borsaların seçim yarışı sürüyor. İstanbul Sanayi Odası’nda Erdal Bahçıvan yeniden başkanlığa seçilirken, dünyanın en büyük beş odasından biri konumunda olan İstanbul Ticaret Odası üyeleri, Oda’da 4 yıl boyunca görev yapacak temsilcilerini seçmek için bugün sandık başına gidiyor. Anadolu’da da Gaziantep Sanayi Odası yeni başkanını belirlerken, Ege’de Ender Yorgancılar düzenlediği basın toplantısı ile resmen aday olduğunu açıkladı.

Hisarcıklıoğlu, Kocaeli Sanayi Odası’nın meclisinde

Kocaeli Sanayi Odası’nın (KSO) 72 kişiden oluşan meclisi belli oldu. Listeye göre Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 14. Grupta Nuh Beton AŞ Köseköy Şubesi’nden meclis üyesi olarak çıktı. İki kişiden oluşan aynı grupta Nuh Beton AŞ Hereke Şubesi Mehmet Eskiyapan da yer alıyor. KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, yaptığı bir açıklama ile 2022 yılına kadar seçilen meclis üyelerini açıkladı. Zeytinoğlu, “36 sandığın tamamında yönetimimiz tarafından oluşturulan liste kazandı. 72 kişiden oluşan Oda Meclisi’nde Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu içinde yer alan 15 şirketimiz 18 üye ile temsil ediliyor” dedi. Zeytinoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “KSO Oda Meclisi’nde yer alan bu kuruluşlar 500 Büyük Şirketin toplam cirolarının yüzde 12.8’ini ve ihracatının yüzde 13.7’sini karşılıyor.”

ADASO’da seçimin ilk aşaması tamamlandı

Adana Sanayi Odası (ADASO) seçim sürecinin ilk aşamasında meslek komiteleri ve meclisin toplam 118 üyesi belirlendi. Tek liste ile gidilen seçimi değerlendiren ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, Adana sanayisine yakışır olgunlukta bir seçim süreci yaşandığını söyledi. Kıvanç, “Önümüzde yapılacak, tamamlanacak çok iş var. Meclis olarak Adana’yı, Adana sanayisini hak ettiği noktalara taşıyacak çalışmalar yapmalıyız” dedi. Daha çok üretmek, yatırım yapmak, istihdam yaratmak ve ihracat yapmak zorunda olunduğunu, bunun için çaba harcanması gerektiğini vurgulayan Kıvanç “Görev aldığımız bu meclis kentimiz ve geleceğimiz açısından büyük önem taşımaktadır. Meclisimiz güçlü, kuvvetli ve uyumlu olmalıdır. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeli, ben yerine biz diyebilmelidir. Bölgemizin Marmara’dan sonra ülkemizin en önde gelen üretim merkezi olması, yatırım, üretim, ihracat ve istihdam artışı sağlanması, Adana sanayisinin güçlü biçimde daha ileri seviyelere taşınması ve hak ettiği yere kavuşabilmesi hedefl erimiz arasındadır” diye konuştu. Adana Sanayi Odası’nda, mevcut Başkan Zeki Kıvanç’ın yeniden göreve gelmesi beklenen yönetim kurulu seçimi 12 Nisan’da yapılacak.

İnegöl TSO’da Şahin komiteden çıkamadı Uğurdağ başkan oldu

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası’nda (İTSO) bugün yapılan yönetim kurulu seçimlerinde, turuncu listenin destek verdiği mavi liste 22’ye karşı 25 oyla seçimi kazandı. İTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ olurken, turuncu listenin temsilcisi Mahmut Demirtaş da meclis başkanlığına seçildi. Geçen hafta yapılan meslek komitesi ve meclis üyesi seçimlerinde Metin Anıl’ın başkan adayı olarak gösterildiği beyaz liste 22, Zeki Şahin’in başkan adayı olarak gösterildiği mavi liste 22 meclis üyesi çıkarırken, bağımsız olarak seçimlere giren Mahmut Demirtaş’ın temsilcisi olduğu turuncu liste ise 3 meclis üyesi çıkarmıştı. 5 No’lu Meslek Komitesi’nde meclis üyeliğine aday olan mavi listenin başkan adayı Zeki Şahin, 62’ye 58 oyla komiteden seçilemeyince, bağımsız olarak seçimlere giren Mahmut Demirtaş, 3 meclis üyesiyle seçimin kilit noktası oldu.

Demirtaş, mavi listeye destek verdi

Bugün yapılan yönetim kurulu seçimlerinde ise turuncu listenin destekleriyle mavi listenin başkan adayı Yavuz Uğurdağ, 47 meclis üyesi içinde 25 oy alarak İTSO’nun yeni başkanı seçildi. Mevcut başkan ve beyaz listenin başkan adayı Metin Anıl 22 oy aldı. 1987 yılında başkanlığa seçilen Metin Anıl, 31 yılın ardından İTSO başkanlığına veda etti. Meclis başkanlığı seçiminde ise, mavi listeye destek veren turuncu listenin temsilcisi Mahmut Demirtaş ise meclis başkanlığına seçildi. Yavuz Uğurdağ’ın başkanlığında göreve seçilen yeni yönetim kurulunda Kenan Kender, Halil Malkaç, Bahri Urgun, Murat Aydın, Metin Atış, Hatun Malgaralı, Hüseyin Özdemir, Nedim İncebay, Ali Ezim ve Bülent Boztepe yer aldı. Seçimin ardından bir açıklama yapan Uğurdağ: “Uzun yıllardır İTSO’ya başkanlık eden Metin Anıl Beye çok teşekkür ediyorum. İTSO İnegöl şehri için çok önemli bir kurumdur ve bu kurum yıllardan beri İnegöl’e hizmet ediyor. Bu kurumda emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Maksadımız İnegöl’e hizmet etmektir. Bu yarışın kazananı, kaybedeni yoktur. Bu yarışın kazananı İnegöl’dür. Bundan sonra hep birlikte İTSO’yu yöneteceğiz” dedi.

Bursa Ticaret Borsa’sında Matlı, yeniden başkan seçildi

Bursa Ticaret Borsası’nda (BTB) geçen pazar günü gerçekleştirilen meslek komite seçimlerinin ardından organ seçimleri de tamamlandı. En yaşlı üye Dinçer Bodur’un başkanlığında ilk toplantısını yapan BTB Meclisi, 4 yıl süreyle görev yapacak yeni yönetim kurulunu, meclis başkanı ve Meclis Başkanlık Divanı üyelerini belirledi. Ayrı ayrı yapılan seçimlerde Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu; Özer Matlı (Başkan), İbrahim Özhan, Hidamet Asa, Hikmet Bosut, Hakan Kırmızıay, İlker Birgül ve Feridun Özyüksel’den oluşurken, Meclis Başkanlığı`na Mehmet Aydın, Meclis Başkan Yardımcılıklarına Gökhan Onur ve İsmail Aslım, Katip Üyeliğe de Samet Dinçer seçildi. BTB’nin TOBB delegeleri olarak da Tolga Çevikel, Erdinç Bayrakçı, Gökhan Onur, Tamer Sertepe, Cengiz Camcı ve Samet Dinçer olarak belirlendi. Bursa Ticaret Borsası’nın ilk meclis toplantısında yeni dönem projeleri görüşülürken, Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı “Başarıyla tamamladığımız ilk dönemin ardından yeni bir hizmet dönemine başladık. Hep birlikte üyelerimiz ve Bursamız için çalışacağız” dedi.

Yorgancılar, EBSO başkanlığı için 4. kez adaylığını açıkladı

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın (EBSO) 4 Nisan Çarşamba günü yapılan organ seçimlerinin ardından, 11 Nisan'da yeni yönetim kurulu başkan ve üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ile TOBB delegelerinin seçimi yapılacak. Mevcut Başkan Ender Yorgancılar, komite seçimlerinin ardından adaylığını resmi olarak açıkladı. EBSO Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı 3 dönemdir yürüten Yorgancılar, seçilmesi durumunda EBSO’nun en uzun başkanlık dönemi geçiren ismi olacak. Düzenlediği basın toplantısında adaylığını açıklayan Yorgancılar, meclis üyeliği seçiminden önce başkanlık konusunda açıklamada bulunmadığını söyledi. Bir dönem daha görev almak içn Yönetim Kurulu listesini hazırlayıp, meclis üyelerinin onayına sunacağını ifade eden Yorgancılar, seçilmesi durumunda İzmir ve Ankara’da sanayicinin her türlü sorununu çözmek için çalışmaya devam edeceğini vurguladı. Yorgancılar, “Geçmişte yaptığımız 9 yıllık çalışmalarla İzmir’e önemli bir katkı koyduğumuzu düşünüyorum. BSO bugün başarılı işlere imza attıysa, mecliste yönetim kurulu ve çalışanlarının uyumlu bir şekilde çalışmasından kaynaklandı. Meclisimiz ortak akılla ortak doğruyu bulmak için çalışıyordu” diye konuştu. EBSO Meclisi’nde kadın üyelerin sayısının geçmiş dönemlerde 7’ye çıktığını, şu anda ise sadece Işın Yıldız’ın seçildiğini dile getiren Yorgancılar, “Bir kişinin daha gelme ihtimali var..Kadınlar aday olmadığı sürece seçme imkanımız söz konusu değil” dedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) seçimleri’nin Türkiye’deki tüm oda seçimleri bittikten sonra gerçekleşeceğini ifade eden Yorgancılar, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun görev vermesi durumunda Ege Bölgesi’nin temsil etmek için çalışacağını söyledi.

GSO'da Adnan Ünverdi başkan, Konukoğlu meclis başkanı oldu

Gaziantep Sanayi Odası’nda (GSO) 3 Nisan’da yapılan seçimlerde oluşan 65 kişilik meclis ilk toplantısını yaparak, meclis başkanı, meclis divanı, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile disiplin kurulu ve TOBB delegelerini seçti. Meclis Başkanlığına Adil Sani Konukoğlu, Meclis Başkan Yardımcılığına Saim Akınal ve Ali Özpolat, Katip Üyeliğe ise Sadık Koçak getirildi. Adnan Ünverdi başkanlığında yeni Yönetim Kurulu ise Cevdet Akınal, Ferhan Sağım, Melike Yüksel, Perihan Çöçelli, Metin Erturhan, Mustafa Özgüler, Hakan Aslansoy, Mustafa Özmermer, Başar Küçükparmak ve Ercan Sayın’dan oluştu.

3 kadın üye yönetime girdi

GSO tarihinde ilklerin yaşandığı seçimde üç kadın üye yönetimde yer aldı. Ferhan Sağım, Perihan Çöçelli ve Melike Yüksel, GSO Yönetim Kurulu Üyesi olarak Gaziantep’in sanayileşme sürecine katkı sunacak. Yeni dönem herkese hayırlı uğurlu olmasını dileyerek konuşmasına başlayan Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu ise “Bu çatı altında bugüne kadar birlik beraberlik içerisinde Gaziantep için, ülkemiz için elbirliği ile çalıştık. Bundan sonra da elbirliği ile çalışmaya devam edeceğiz. Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptığım süre içinde yanımda olan herkese teşekkür edeiyorum” dedi. Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ise çok başarılı ve seviyeli bir seçimi tamamladıklarını belirterek, destek veren herkese teşekkür etti. Ünverdi, 3 kadının yönetim kurulunda yer almasının kadınlar lehine, hakları olan güçlü bir mesaj olduğuna vurgu yaptı. Üzerlerindeki sorumluluğun ağır olduğunu anlatan Ünverdi, “Birçok projeye beraberce imza attık. Bundan sonra da başkanlarımın destekleriyle Gaziantep sanayisini yönlendirmek için yönetimimizle beraber çok başarılı işlere imza atacağız. Burada iş alemine, üniversitede okuyan gençlerimizin iş hayatına kazandırılması noktasında önceliğin eğitim olduğunu söylemek istiyorum. Endüstri 4.0 diye adlandırılan farklı bir çağa girdik. Bu çağa kendimizi uydurmak durumundayız. Eğer biz değişime ayak uydurmazsak işimizin bizi değiştireceğinin de farkındayız. Bu anlamda yapacak çok işimiz var. İnşallah hep birlikte ülkemizin geleceğine katkı sunacağımıza inanıyorum. Hepinize desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Atila Menevşe yeniden ATO başkanlığına seçildi

Adana Ticaret Odası’nın (ATO) Meslek Komitesi ve Meclis üyelerinin belirlenmesiyle başlayan seçim süreci, 7 Nisan’daki meclis başkanlığı, yönetim kurulu başkan ve üyelerinin seçimiyle sona erdi. Yönetim kurulu ve başkanlık yarışında Atila Menevşe ile Mehmet Şahbaz’ın listeleri oylandı. ATO binasında gerçekleşen seçimde, Atilla Menevşe yeniden ATO Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. Seçimlerin ATO’ya yakışır biçimde, sakin bir ortamda gerçekleşmesinin önemine değinen Atila Menevşe, “Mecliste yer alan üyelerin tümü Adana’da yaşıyor ve birlikte ticaret yapıyoruz. Dolayısıyla hepimiz arkadaşız. Bu aşamadan sonra seçimi kimin kazandığı ya da kaybettiği hiç önemli değil. Kazanan, birlik, beraberlik ve Adana olmuştur. Meclisimize düşen en önemli görev, kentimizin üretim, istihdam ve ihracatına katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmektir. Bunu da hep birlikte başaracağımıza inanıyorum” diye konuştu. Atila Menevşe Başkanlığı’ndaki Yönetim Kurulu ise Yücel Bayram, Ömer Küpeli, Zübeyt Şendur, Mehmet Balıkçı, Hüseyin Alıravcı, Muzaff er Emin Yumuşak, Kenan Fitik, Fatih İspir, Hasan Karaca ve İlhan Pehlivan’dan oluştu. ATO Meclis Başkanlığı için de Tarkan Kulak ile İsmail Acı’nın listeleri yarıştı. Seçim sonunda 108 oyun 68’ini alan İsmail Acı, ATO’nun yeni Meclis Başkanı oldu. Bu süreçte ayrıca, Disiplin Kurulu ve TOBB Delege seçimleri de gerçekleştirildi.

İTO bugün sandık başına gidiyor

İstanbul Ticaret Odası (İTO) komite ve meclis üyesi seçimlerini bugün gerçekleştiriyor. İstanbul Dünya Ticaret Merkezi’nin Yeşilköy’deki İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek seçimlerde 380 bine yakın üye oy kullanma hakkına sahip. Fakat seçim yapılacak yerin ulaşımı göz önüne alındığında daha önceki yıllarda olduğu gibi en fazla 20 bin kişinin oy kullanabileceği ifade ediliyor. Seçim alanının hemen Atatürk Havalimanı’nın yanında olması nedeniyle trafi ğin yoğunluğundan kaynaklı bir çok yolcunun uçaklarını kaçıracağı ifade ediliyor. İTO komite seçimleri bir anlamda İTO başkanlığının düğümünü de çözecek. Başkanlığa adaylığını açıklayan Abdullah Teber ve Şekib Avdagiç 68’inci komiteden meclise girmek için seçime girdiler. Her ne kadar 2 aday da kendilerini yedeklemiş olmaları halinde başka komitelerden meclise girebilecek olsalar da o durumda başkan adayı olmaları zora düşebilir. Hatırlanacağı üzere 2005 yılında İbrahim Çağlar, Mehmet Yıldırım’a karşı aday olmak istemiş fakat kendi komitesinden meclise girememişti. Daha sonra Çağlar, bir başka komiteden meclise girse de başkan adayı olmasına karşı çıkılmış ve Mehmet Yıldırım’ın rakibi olarak Murat Yalçıntaş üstünde uzlaşıya varılmıştı. Teber ve Avdagiç’in yanısıra Ender Yazıcıoğlu da İTO başkan adayı olacağını açıklamıştı. Başkanlık yarışından çekildiğine dair haberler çıksa da Murat Kalsın da hala devreye girebilir. Mevcut İTO Başkanı Öztürk Oran’ın ise bir açıklama yapmasa da komite seçimlerinin ardından tekrar başkan olmak için aday olabileceği yorumları yapılıyor.

Yönetimde 5 değişliklikle İSO'da 2. Bahçıvan dönemi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) yönetim kurulunu belirledi. Önceki gün yapılan seçimlerin ardından 108 oy alan Erdal Bahçıvan 4 yıl daha İSO Başkanı seçildi. Geçtiğimiz hafta komite seçimleriyle birlikte İSO Meclisi’nin yüzde 44’ünün yeni isimlerden oluşması, yönetim kurulunda da etkisini gösterdi. Bahçıvan’ın başkanlığındaki yönetim kurulunun yarısı değişti. Koç Holding Otomotiv Grup Başkanı İsmail Cenk Çimen de yönetimde yer alan isimler arasında. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, seçimlerin ardından yaptığı değerlendirmede “İstanbul Sanayi Odası, kurumsal çimentosunun ve kültürünün güçlenerek devam ettiğini örnek bir şekilde bir kez daha kanıtladı. Ne mutlu bizlere... Seçimlere rekor katılım ve destekle bizlere bu teveccühü gösteren tüm sanayicilerimize teşekkür ederim” dedi.

Yönetime tekstil damgası

Seçim sonucunda İSO’da 2018-2022 yılları arasında görev yapacak olan Yönetim Kurulu Asil Üyeleri; Erdal Bahçıvan, Adnan Dalgakıran, İrfan Özhamaratlı, Sadık Ayhan Saruhan, Sultan Tepe, Bekir Yelken, Kemal Akar, İsmail Cenk Çimen, Vehbi Canpolat, Cemal Keleş, Mustafa Tacir’den oluştu. İSO Yönetim Kuruluna yeni giren üyeler de Akar, Çimen, Canpolat, Keleş ve Tacir oldu. Yönetim kurulunda en çok temsil edilen sektör ise tekstil oldu. Özhamaratlı, Tepe ve Canpolat tekstil sektörünü temsil eden isimler. Nahit Kemalbay, Ali Eren, Nurhan Kaya, Aydın Aslandağ ve Serdar Urfalılar ise bu dönem yönetim kurulunda yer almayacak isimler. Bu isimler arasından Ali Eren ve Aydın Aslandağ 23 kişilik TOBB delege listesinde kendilerine yer buldular. Serdar Urfalılar ise meclis başkanlık divanında görev alacak. İSO Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri ise Bülent Taş, İbrahim Aydoğan, Ramazan Güven, Ayşegül Çapan, İlhan Bayrak, Nuri Gürcan, Hüseyin Çetin, Yüksel Özyurt, Nesim Bensusan ve İsmet Akkaya’dan oluştu. Seçimlerde ayrıca Disiplin Kurulu’nda 6 Asil Üye ve 6 Yedek Üye ile TOBB Delegeleri olarak 23 Asil ve 23 Yedek Üye de belirlendi. Bahçıvan’ın TOBB delegesi listesinde Mehmet Büyükekşi, Ömer Cihad Vardan, İsmail Gülle gibi isimler dikkat çekiyor.

Meclis başkanı yeniden Zeynep Bodur Okyay oldu

İSO Yönetim Kurulu ile aynı gün yapılan yeni dönemin ilk Meclis toplantısında, İSO Meclis Başkanlık Divanı da seçildi. Yapılan oylama sonucunda Zeynep Bodur Okyay, İSO Meclis Başkanlığı’na yeniden seçildi. İSO Meclis Başkan Vekilleri Hasan Büyükdede ile Ayhan Yavrucu, Katip Üye de Serdar Urfalılar oldu. Kendisini tekrar meclis başkanlığı görevine layık gördükleri için meclise teşekkür eden Okyay, “Yeni dönemde sizden daha çok katılım, daha çok katkı, daha inovatif fikirler ve yönetime daha çok ödev vermenizi istirham ediyorum. Meclisimizi, Yönetim Kurulumuzu, tüm organ temsilcilerimizi ve tüm üyelerimizi bu örnek, uyumlu seçim süreci nedeniyle tebrik ediyor, yeni dönemin odamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

İMEAK DTO'da galip; Tamer Kıran

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Merkez Yönetimi seçimleri dün gerçekleştirildi. İMEAK DTO'nun yeni Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran oldu. Tamer Kıran, Salih Zeki Çakır, Recep Düzgit, Şadan Kaptanoğlu'nun desteğini alarak, 'Hepimizin Odası Hareketi' adı altında seçim çalışmalarına başlamıştı. Tamer Kıran, Tek rakibi olan mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kalkavan'dan fazla oy alarak yeni başkan oldu.

Vira Haber