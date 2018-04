Bu gemiler Türkiye’yi süper lige çıkarır

Cruise gemilerinin Türk limanlarına uğramaması, esnafın kepenk indirmesine neden oldu. Cruise tercih eden Türk turistler de dövizi başka ülkelere bıraktı.

Limanların yetersiz olması ve güvenlik kaygısı, turizmin itici gücü olan kruvaziyer turizmini yüzde 90 azalttı. Özellikle son 3 yılda başta Royal Caribbean olmak üzere pek çok büyük cruise firması rotayı başka denizlere çevirdi. Bu dönemde İstanbul, Kuşadası, Marmaris, Antalya ve Alanya büyük kayıplar yaşarken, esnaf, orta üst sınıf, para harcayan turistlerin gelmemesi yüzünden kepenk indirdi.

DÖVİZ KAYBETTİK

Rakamlar da bu acı gerçeği ortaya koyuyor. 2014'te Türkiye'ye 1.385 cruise gemisi ile 1 milyon 790 bin 125 turist gelirken bu rakam 2017'de dibe vurduç Geçen yıl ilk 8 ayda Türkiye'ye gelen cruise gemi sayısı 278, getirdiği yabancı turist sayısı da 267 bin 486 oldu. Bu arada cruise gemilerinin Türk limanlarına uğramaması, bu tür seyahatleri tercih eden binlerce Türk turisti de vurdu. Cruise yolcusu Türkler, bu seyahatlere çıkabilmek için başka ülkelere gitmek ve döviz bırakmak zorunda kaldı..

YENİLEMEYE 900 MİLYON BÜTÇE

Bu çift yönlü kaybın önlenebilmesi için cruise turizminin yeniden canlanması gerektiğine dikkat çekilirken, Royal Caribbean Türkiye Genel Müdürü Alper Taşkıranlar bu yıl Türkiye ve dünyada hedef büyüttüklerini açıkladı. Alper Taşkıranlar, 2017 yılında tüm dünyadan toplam 4.8 milyon yolcu taşıdıklarına işaret ederek, bu rakamın 2018 yılında 5.1 milyon kişi olacağını ve şirketin filosundaki gemilerin renovasyonu için 900 milyon Euro bütçe ayrıldığını kaydetti.

YÜZEN ŞEHİRLER YARATIYOR

Taşkıran, gelecek 9 yıl içinde 9 yeni geminin suya indirileceğini ve bu yıl Symphony Of The Seas ile Akdeniz'de 30 seferde yaklaşık 180 bin yolcu taşıyacaklarını belirtti. Royal Caribbean'a ait dünyanın merekla beklediği yeni gemisi Symphony Of The Seas, Fransa St Nazaire'den denize indi. ‘Dünyanın en büyük gemisi' unvanını alan Symphony Of The Seas, Royal Caribbean Cruise'un 25'inci gemisi oldu. 1.4 milyar Euro'ya 3 yılda inşaa edilen gemi 363 metre uzunluğunda ,18 katlı ve 77 metre yüksekliğinde. 6.800 yolcu ve 2.400 personel kapasiteli gemi, 500 bin farklı parçanın bir araya gelmesiyle inşaa edildi. Geminin toplam 4 ana motoru bulunurken, motorların her biri 7 Ferrari gücünde. Gemide bulunan son teknoloji ekipmanlar ile donatılan toplantı salonları ise 2500 kişilik kapasitesi ile uluslararası kongreler içinde yeni bir alternatif oluşturuyor. Taşkıranlar, son 15 yıldır tüm kategorilerde dünyanın en iyi gemi şirketi seçildiğini ve önceleri yüzen oteller inşa eden Royal Caribbean'ın artık yüzen şehirler yaratmaya çalıştığını belirtti.

TÜRKİYE’DEN DE TALEP VAR

Royal Caribbean Türkiye Pazarlama ve İletişim Direktörü Cihangir Canıyılmaz, Symphony Of The Seas'in Barselona'dan kalkışlı bir haftalık seyahat yapacağını bu seyahat süresince geminin İspanya, Fransa, İtalya kıyılarında toplam 6 şehri ziyaret edeceğini açıkladı. 2018 Kasım ayına kadar geminin Akdeniz'de kalacağını kasımdan itibaren Karayipler'de seyahatine devam edeceğini belirten Canıyılmaz, Türkiye'den de gemiye beklediklerinden çok daha fazla rezervasyon olduğunu belirtti.

GEMİNİN ÖZELLİKLERİ

1.4 milyar Euro'ya mal oldu.

3 yılda inşaa edildi.

Gemi 363 metre uzunluğunda.

18 katlı ve 77 metre yüksekliğe sahip.

6800 yolcu ve 2400 personel kapasitesi var.

Yapımında 500 bin farklı parça bir araya getirildi.

Her biri 7 Ferrari gücünde 4 ana motoru var.

Vira Hhaber