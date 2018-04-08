Tekne üst geçide sıkışan tekne hasar gördü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, çekiciyle taşınan tekne üst geçidin altından geçerken sıkışarak hasar gördü.

Süleymanpaşa ilçesinde bir çekicinin üzerine yüklenen tekne, araç çevreyoluna geldiğinde bir üst geçidin alt kısmına takılarak sıkıştı. Sürücü, 59 EC 540 plakalı çekiciyle yüksekliği 4.5 metre olan köprünün alt kısmından geçemedi.

Çekicinin lastik havaları indirilerek başka bir çekici tarafından çekildi. Tekerlekleri yeniden normal seviyeye getirilen çekici, daha sonra yoluna devam etti.

Vira Haber