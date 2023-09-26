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İstanbul Valiliğinden Fırtına Uyarısı

İstanbul Valiliğinden Fırtına Uyarısı

İstanbul Valiliği, Marmara Bölgesi'nde rüzgarın akşam saatlerinden itibaren etkili olarak fırtına şeklinde eseceğini bildirdi.

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İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Marmara Bölgesi'nde rüzgarın akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği vurgulanarak, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Vira Haber

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